Amasya Valiliği ile Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescili yapılan 'Amasya togya çorbası' düzenlenen törenle tanıtıldı. Peki, Amasya Toyga Çorbası nasıl yapılır?

Amasya'nın Meşhur Toyga Çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

2 su bardağı katık

1 su bardağı yarma

2 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı nane

10 şu bardağı su

1 çay bardağı haşlanmış nohut

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı un

Nasıl yapılır?

Katığımızı, yumurtamızı, unumuzu 2 su bardağı su ile açalım çırpalım. 8 su bardağı kalan suyumuzu da ekleyelim. Ocağın altını açalım yarmamızı ekleyelim. Kaynayana dek karıştıralım. Kaynayan çorbamıza nohotumuzu ekleyelim karıştıralım. Üzeri için nane ve yağı ayrı bir tavada kızdıralım. Pişen çorbamızın üzerine yağımızı ekleyelim. İsteğe göre koyulaşırsa su ekleyebiliriz. Nefis Toyga Çorbamız hazır. Afiyet olsun.

"Amasya toyga çorbası" coğrafi işaretle tescillendi

Şehzadeler şehri Amasya’nın çok zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu anlatan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilen toyga çorbasının “düğün çorbası” adıyla da anılıp özel günlerde sofraları süslediğini vurguladı.

En son patentini aldıkları 4 coğrafi işaretin tamamının gastronomi alanında olduğuna işaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise “Hedefimiz, ilimizin tüm sosyal yaşantısı ve kültürel değerlerini, öz ve orijini burada olan değerlerimizi ortaya çıkarıp, herkesin beğenisine, tanıtımına ve tadımına sunmaktır. Bu bakımdan patent konusunu çok önemsiyoruz. 4 olan coğrafi işaret tescilli ürünümüzü 8’e çıkarttık. 22 ürünle ilgili çalışmamız devam ediyor. Kısmet olursa 30’a çıkaracağız” diye konuştu.

AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil’in de yer aldığı programda konuklara çorba ikram edildi.