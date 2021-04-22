Amasya Merzifon'da 5 adet işyeri ihaleyle satılacak
Merzifone Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 5 adet işyeri ihaleyle satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile işyeri satışı yapılacak.
İhalenin Yapilacaği Yer Ve Tarih: Merzifon Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 04.05.2021 SALI günü Encümen huzurunda yapılacak.
İdarenin Adresi: Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163 Merzifon – AMASYA
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