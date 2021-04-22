  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Amasya Merzifon'da 5 adet işyeri ihaleyle satılacak
Ekonomi

Amasya Merzifon'da 5 adet işyeri ihaleyle satılacak

Merzifone Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 5 adet işyeri ihaleyle satılacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:46:00 -
Amasya Merzifon'da 5 adet işyeri ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile işyeri satışı yapılacak.

İhalenin Yapilacaği Yer Ve Tarih: Merzifon Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda  04.05.2021 SALI  günü Encümen huzurunda yapılacak.

İdarenin Adresi: Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163  Merzifon – AMASYA 

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Engin Altay masuma yattı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Engin Altay masuma yattı

Katıldığı televizyon programında merhum Adnan Medres'i örnek göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden CHP Grup Başkanveki..
Nijerya'da kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Nijerya'da kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısındaki korkutan artışta dikkat çeken soyadı detayı
Yerel

Vaka sayısındaki korkutan artışta dikkat çeken soyadı detayı

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre Rize'de de koronavirüs vaka sayısında korkunç seviyelere ulaşan artış yaşanıyor. Sayının a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay