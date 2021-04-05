Başarılı bir gelecek hayali kuran her öğrenci öncelikle hayalini gerçekleştirmek için uygun bir liseye gitmesi gerekiyor. Liseye gitmek için ise MEB tarafından yapılan LGS sınavına girmesi gerekiyor. Yakın dönemde LGS sınavına girecek öğrenciler, ikamet ettikleri ildeki liselerin taban puanı, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Amasya liseleri taban puanı ve Amasya liseleri kontenjan sayıları kaçtır?