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Eğitim Amasya liseleri taban puanı ve Amasya liseleri kontenjan sayıları kaçtır?
Eğitim

Amasya liseleri taban puanı ve Amasya liseleri kontenjan sayıları kaçtır?

Başarılı bir gelecek hayali kuran her öğrenci öncelikle hayalini gerçekleştirmek için uygun bir liseye gitmesi gerekiyor. Liseye gitmek için ise MEB tarafından yapılan LGS sınavına girmesi gerekiyor. Yakın dönemde LGS sınavına girecek öğrenciler, ikamet ettikleri ildeki liselerin taban puanı, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Amasya liseleri taban puanı ve Amasya liseleri kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 12:40:00 -
Amasya liseleri taban puanı ve Amasya liseleri kontenjan sayıları kaçtır?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirecek. LGS sınav başvurusu hakkında MEB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Amasya’da ikamet eden adaylar Amasya liseleri için, Amasya liseleri taban puanı ve kontenjanları araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Amasya liseleri taban puanı 2021, Amasya liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

Amasya liseleri taban puanları için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

 

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