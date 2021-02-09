Amanos'tan haber geldi! 23 yıllık PKK ihaneti bitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun DNA testiyle öldürüldüğünü duyurduğu Türk Bedrettin kod adlı İbrahim Şengül'ün 23 yıllık Amanos macerası sona erdi. 10 Milyon lira para ödüllü kırmızı kategoride aranan terörist Şengül, Gaziantep'te aralarında kadın ve bebeklerin de bulunduğu katliamdan, İskenderun Deniz Komutanlığına saldırılarda asker, polis, sivil 24 kişinin şehit edildiği kanlı saldırıların planlamasını ve talimatını vermekten aranıyordu.

6 terörist etkisiz

Hatay'ın Amanos Dağlarında 4 ay önce 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bunlardan kimlikleri tespit edilen 4'ü 500 bin liralık Gri, 1'i de 3 Milyonluk Mavi listede aranan teröristler çıktı. Birinin ise kimliği tespit edilemeyince DNA testi için cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

O teröristin ise 1998 yılından beri Hatay'ın Amanos Dağlarında saklanan Karaman nüfusuna kayıtlı Türk Bedrettin kod adlı İbrahim Şengül (46) olduğu ortaya çıktı.

2014 yılında Kandil'e çağrılan, 2017 yılında tekrar Suriye Afrin'den Amanos kırsalına sızan terörist İbrahim Şengül, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Kilis kırsalını içine alan sözde Toros-Güneybatı Eyaleti Amanos saha sorumlusuydu.

1993 yılından beri terör örgütünün dağ kadrosundaki Şengül, Şam'da Abdullah Öcalan'dan bizzat aldığı ideolojik eğitimin ardından son 23 yıldan bu yana Hatay kırsalında sorumlu düzeyde terörist eylemleri organize ediyordu. Hatay kırsalında sayıları bir dönem 220'yi bulan teröristlere Tufan telsiz koduyla öncülük eden İbrahim Şengül, Suriye'den sızdığı 6 teröristle birlikte etkisiz hale getirilmiş oldu.

10 askerimizin katili

Şengül, 31 Mayıs 2010'da İskenderun Deniz Komutanlığına bağlı İlboğa Kışlası İkmal Destek Komutanlığına nöbet değişimi sırasında roketli saldırıda 7 askerin şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı hain saldırıya da bizzat katılmıştı.

26 Temmuz günü Hatay'ın Dörtyol İlçesinde devriye gezen polis aracının çapraz ateşe alınarak 4 polisin şehit edildiği kanlı saldırının planlamasını yapmıştı. İbrahim Şengül, 17 Mayıs 2012 günü Hatay'ın Dörtyol İlçesi kırsalında görevden dönen sivil askeri araca pusu kurularak Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Erhan Dikmen, Üsteğmen Aytaç Kaya ile Teğmen Ahmet Tarım'ın şehit olduğu hain saldırının da bizzat talimatını vermişti.

Gaziantep katliamının emrini vermişti

20 Ağustos 2012'de Ramazan bayramının ikinci günü bomba yüklü aracın Gaziantep Şehitkamil ilçesindeki Karşıyaka Polis Merkezi önüne bırakılarak uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 4'ü çocuk 10 sivil hayatını kaybetmiş, 66 kişi de yaralanmıştı.

Bu saldırının talimatını terörist İbrahim Şengül, bombacı terörist Murat Filiz'e vermişti. Geçen yıl Ekim ayında Hatay'ın Belen İlçesinde başlayan, İskenderun ve Arsuz İlçelerine sıçrayan Orman yangınlarıyla ilgili sabotaj emrini de terörist İbrahim Şengül vermişti.

Örgütün eski Amanoslar saha sorumlusu İzzettin İnan'ın Suriye'den şifreli talimatı Şengül'e iletilmiş ve Paramotorla Suriye'den gelen 4 terörist ormanları ateşe verdikten kısa süre sonra çıkan çatışmada öldürülmüşlerdi.