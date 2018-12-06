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Aman Union Yıllık Genel Toplantısı Kahire'de yapıldı

Türk Eximbank'ın Genel Sekretarya görevini yürüttüğü İslam Ülkeleri İhracat Destek Kuruluşları Birliği'nin (Aman Union) Yıllık Genel Toplantısı Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlendi

06 Aralık 2018 Perşembe 14:36
Aman Union Yıllık Genel Toplantısı Kahire'de yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank'ın Genel Sekretarya görevini yürüttüğü İslam Ülkeleri İhracat Destek Kuruluşları Birliği'nin (Aman Union) Yıllık Genel Toplantısı Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirildi.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ın 2018 yılı başından bu yana Genel Sekreterlik görevini yürüttüğü İslam ve Arap Ülkeleri İhracat Destek Kuruluşları Birliği'nin (Aman Union) 9. Yıllık Genel Toplantısı, 3-5 Aralık'ta Türk Eximbank’ın organizasyonu ve Mısır’ın resmi ihracat destek kuruluşu ECGE’nin ev sahipliğinde Kahire’de gerçekleştirildi.

Türk Eximbank’ın kurucu ve daimi icra kurulu üyesi olduğu ve İslam ülkelerinin hem birbirleriyle, hem de diğer ülkelerle ticaret hacminin artırılması ve bölgeye daha çok yatırım çekilmesini teminen üye kuruluşlar arasındaki iş birliği olanaklarının artırılmasını hedefleyen Birliğin 17. İcra Kurulu Toplantısı ile Genel Kurul Toplantısı da gerçekleştirildi.

Üye kuruluşların yıl içerisindeki performanslarının değerlendirildiği toplantıda, ayrıca "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde (MENA) Politik Riskler ve Ekonomik Görünüm ", "İhracat Kredi Kuruluşlarının Kamu- Özel Ortaklıklarında (PPP) Rolü" ve "Veri Temelli Dönüşümün Küresel Ticaret ve İhracat Destek Kuruluşlarının Faaliyetlerine Etkileri" başlıklı üç oturum yapıldı.

Ayrıca, Türk Eximbank yetkililerinin de konuşmacı olarak katıldığı "kobi’lerin Desteklenmesinde Finansal Çözümler” başlıklı bir panel de gerçekleştirildi.


- Yeni üyeler Endonezya, Sudan, Özbekistan ve BAE


Türk Eximbank'ın girişimiyle Aman Union'a üye olan Endonezya Eximbank, Sudan'dan United Insurance Company (UIC), Özbekistan'dan Uzbekinvest ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Etihad Credit Insurance (ECI) ihracat destek kuruluşlarının yanı sıra İtalya'dan Crif SPA ve İngiltere'den JLT ilk defa Aman Union Yıllık Toplantısında temsil edildi.

Öte yandan, birlik bünyesinde kurulan yeni komitelerde Türk Eximbank’ın da aktif olarak yer alması kararlaştırılırken, yine Türk Eximbank Sekretaryası altında gerçekleştirilecek gelecek seneki yıllık toplantının Cezayir’de, icra kurulu toplantısının ise Kuveyt'te yapılması yönünde karar alındı.


- İnternet üzerinden eğitim anlaşması


Toplantıda, Almanya'da bulunan Offenburg Üniversitesi tarafından Aman Union üyesi kuruluşların çalışanlarına internet üzerinden eğitim sağlanmasına yönelik iş birliği anlaşması, Aman Union Genel Sekreteri Adnan Yıldırım ile Offenburg Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Philipp Eudelle tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, hem Aman Union üyeleri arasında hem de diğer dünya ülkeleri ile ticaret hacminin artırılmasının önemini vurgulayarak, bu süreçte KOBİ'lerin rolünün arttığına dikkati çekti.

Türk Eximbank sekretaryası döneminde birliğe kazandırılan yeni üyelerin de dahil olacağı geniş katılımlı organizasyonlar vasıtasıyla birliğin görünürlüğü ve bilinirliğinin artırılacağını belirten Yıldırım, bölge coğrafyasında ekonomik iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:36
  1. Aman Union
  2. Türk Eximbank

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