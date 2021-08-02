Aman suç, terör örgütü PKK'ya kalmasın! Evrim Ağacı yazdı karanlık Oda köpürttü

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Türkiye Antalya'nın Manavgat ilçesi, Fethiye, Marmaris başta olmak üzere birçok ilde yaşanan yangınlarla mücadele ediyor.

İHA'ların da söndürme çalışmalarında bulunduğu yangında 7 kişi hayatını kaybederken binlerce hayvan telef oldu. Bunun yanı sıra alevlere teslim olan birçok ev, tarım arazisi ve sera yangında küle döndü.

Yangınları terör örgütü PKK üstlendi

Türkiye'nin ciğerlerini yakan ve aynı anda farklı noktalarda başlayan yangın için sabatoj ihtimalleri düşünülürken terör örgütü PKK yangınları üstlendiğini açıkladı.

Suriye merkezli “Rojava Ağı” isimli terör örgütü PKK’ya ait hesaptan yapılan açıklamada, "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" grubu, Türkiye'nin turistik bölgelerine yönelik sabotaj saldırılarını üstleniyor: yangın...." ifadelerine yer verildi.

Odatv adeta suçu örtbas etmek istedi

Terör örgütü PKK, Akdeniz ve Ege'deki yangınları çıkardığını itiraf ederken Odatv, PKK'nın suçunu adeta örtbas etmek için orman yangınlarının gerekliliğini belirten bir yazı paylaştı.

Evrim Ağacı adlı sitede yayınlanan, "Orman Yangınları ve Yangın Ekolojisi: Doğal Yangınlar, Orman Sağlığı İçin Neden Önemlidir? Yangınlarla Nasıl Mücadele Etmek Gerekir?" başlıklı yazıyı paylaşan karanlık Oda, haberini "Ekoloji ne diyor... Doğal yangın yararlı tartışması" şeklinde verdi.

Doğal yangın gerekliymiş!

Ormanların bir yaşam döngüsü olduğu belirtilen söz konusu yazıda, doğal yangının gerekliliği vurgulandı. PKK'nın yaktığı ortaya çıkacak diye ödü kopan Odatv, terör örgütünü lanetlemek yerine yangınların yararlı olduğu belirtilen yazıyı köpürttü.

Yangına ekosistemin ihtiyacı olduğu söylenilerek, ormanların yanmadığı zaman bazı ağaç türlerinin yok olma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Söz konusu yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Neredeyse her şeyin yaşam döngüsü olduğu gibi, elbette ormanların da bir yaşam döngüsü vardır. Ormanlara özgü bu döngüde, tıpkı hayvanların döngüsünde yalın bir gerçeklik olan ölüm gibi, kimi zaman son derece yalın (ve bir o kadar da ürkütücü) bir gerçek olan yangınlar da bulunmaktadır. Örneğin Akdeniz ormanlarının çoğu, kendi yaşam döngüleri içinde yanmaya mahkûmdur! Yangın, Akdeniz ormanları için sıradan bir gerçekliktir ve aslına bakarsanız bu ormanlar normal döngüleri içinde ortalama 50 yılda bir, tamamen yanarlar. Ve bu olmadığında, kulağa inanılmaz gelecek ama, ormanın yaşam döngüsü bozulur ve hatta ormandaki bazı ağaç türleri yok olma tehdidiyle yüzleşir. Yani ekosistemin yangınlara ihtiyacı vardır ve bitkilerin yangınla ilgili evrimsel adaptasyonları öyle yüzeysel veya az buz değildir."

Ormanları yakarak insanların canına kasteden terör örgütü PKK'nın üstlendiği yangınlar için 'doğal yangın' gerekliliğini savunan Odatv, zihniyetinin ne kadar tehlikeli olduğunu yeniden gösterdi.