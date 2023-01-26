  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Aman Ersan Şen bunu duymasın! Kesin deliye dönecek
Medya

Aman Ersan Şen bunu duymasın! Kesin deliye dönecek

AK Parti muhalifi hukukçu Ersan Şen bile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylığının önünde hukuki bir engel bulunmadığını belirtirken, Cumhuriyet gazetesinin herbokolog yazarı Barış Terkoğlu, Erdoğan'ın aday olamayacağını savundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 12:15:00 -
Aman Ersan Şen bunu duymasın! Kesin deliye dönecek

AK Parti muhalifi hukukçu Ersan Şen bile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylığının önünde hukuki bir engel bulunmadığını belirtirken, Cumhuriyet gazetesinin herbokolog yazarı Barış Terkoğlu, Erdoğan'ın aday olamayacağını savundu. Terkoğlu, "Sen galiba dersine iyi çalışmamışsın" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Anayasa ile oyun olmaz. Anayasa’nın etrafından dolaşılmaz. Anayasa temel bir metindir. Gömleğin üst cebinde taşınır. Herkesçe anlaşılır, açıktır. 101. maddesinde şu yazıyor: “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”

Üstelik bu madde, 2007 yılındaki değişiklikten beri böyle olduğu halde, Erdoğan iki kez cumhurbaşkanı olduğunu kabul etmiyor. Kendisini resmi olarak, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı” diye tanıtıyor. Haliyle savunmasını, “2017 referandumundan önceki sayılmaz” diyerek yapıyor."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sukru

Ulan .önceki anayasada da c.başkanının görev süresi yedi yıldır diyordu,onun uygulanmasını niye istemediniz o zaman.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23