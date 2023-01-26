Aman Ersan Şen bunu duymasın! Kesin deliye dönecek

AK Parti muhalifi hukukçu Ersan Şen bile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylığının önünde hukuki bir engel bulunmadığını belirtirken, Cumhuriyet gazetesinin herbokolog yazarı Barış Terkoğlu, Erdoğan'ın aday olamayacağını savundu. Terkoğlu, "Sen galiba dersine iyi çalışmamışsın" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Anayasa ile oyun olmaz. Anayasa’nın etrafından dolaşılmaz. Anayasa temel bir metindir. Gömleğin üst cebinde taşınır. Herkesçe anlaşılır, açıktır. 101. maddesinde şu yazıyor: “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”

Üstelik bu madde, 2007 yılındaki değişiklikten beri böyle olduğu halde, Erdoğan iki kez cumhurbaşkanı olduğunu kabul etmiyor. Kendisini resmi olarak, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı” diye tanıtıyor. Haliyle savunmasını, “2017 referandumundan önceki sayılmaz” diyerek yapıyor."