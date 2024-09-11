Aman dikkatli olun cezası var! Artık kiralar elden ödenmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira ödemelerinde köklü bir değişikliğe gidiyor. 1 Ekim 2024'ten itibaren tüm kira ödemelerinin banka veya PTT aracılığıyla yapılması zorunlu hale gelecek. Elden yapılan ödemeler için yüksek tutarda özel usülsüzlük cezası kesilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı tebliğ taslağına göre elden ödenen her ay için ceza söz konusu olacak. Ay itibarıyla kiranın yüzde 10’luk kısmına göre hesaplanan tutar 5 bin liralık özel usülsüzlük cezasının altında kalırsa 5 bin liralık ceza uygulanacak.

Banka veya PTT zorunlu

Gelir İdaresi Başkanlığı 2 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7524 sayılı yasa ile getirilen banka üzerinden ödeme zorunluluğuna ilişkin uygulamaya açıklık getirmek üzere bir tebliğ taslağı hazırladı.

Ekonomim'in haberine göre, ‘Kira Ödemelerinde Tevsik Yükümlülüğüne İlişkin Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı’na göre konutu ve işyerini kiraya veren ve kiralayanların, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini bankalar veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle ‘tevsik etmeleri’ (belgelendirmeleri) zorunlu olacak.

Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeler de tevsik kapsamında tutuldu. Hisseli gayrimenkullerin kiralanmasında, kira bedelinin tamamının kiraya verenlerden birine bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi durumunda, tevsik zorunluluğunun yerine getirildiği kabul edilecek.

Elden kira ödemenin cezası 5 bin lira

Tebliğ taslağına göre getirilen zorunluluğa uymayanlara özel usülsüzlük cezası kesilecek. Ceza, zorunluluğa uymayanların her birine ve her bir işlem için uygulanacak.

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 20 bin lira; ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 10 bin lira, bunlar dışında kalanlara da 5 bin liradan az olmamak üzere işleme konu tutarın yüzde 10’u tutarında özel usülsüzlük cezası kesilecek. Bu cezalar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Bir takvim yılı içinde kesilecek ceza 20 milyon lirayı aşamayacak. Elden ödeme yapanlar eğer durumu takip eden 5 işgünü içinde kendiliğinden idareye bildirirse özel usülsüzlük cezası kesilmeyecek.

Gelir İdaresi’nin hazırladığı bir başka taslakla da 7 bin liranın üzerindeki her türlü tahsilat ve ödemenin aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması düzenlemesini getiriyor.

Taslakta: “Memur Bay (A), (B) Ltd. Şti.’nden 20 bin liraya bir buzdolabı satın almıştır. Buzdolabının tutarı 7 bin liralık haddi aştığından bu işleme ait ödemenin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmekte. Ödemede tevsik zorunluluğuna uyulmazsa Bay (A) ve (B) Ltd. Şti.’ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.”

Kaynak: İnternet Haber