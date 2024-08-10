Aman dikkat! Yeni dolandırıcılık yöntemi şok etti

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, dolandırıcıların yeni yenteminin şarj aleti üzerinden telefondaki bilgileri elde etmek olduğunu söyleyerek bu konuda uyarılarda bulundu.

Altun, “Şarj cihazı ile telefona yerleştirilen zararlı yazılım sayesinde, Hacker'ler telefonun tüm kontrolünü ele geçirebiliyorlar, önemli verileri çalabiliyorlar veya gizlice telefonu dinleyebiliyorlar. Apple bu sorunu çözmek için bir süredir çalışıyordu ve nihayet bir çözüm geliştirdiklerini duyurdular. Ancak, sorunun çözümü için şimdilik bir yama yayınlanmayacak. Firma iOS 7'nin beta sürümünde bu sorunu ortadan kaldıran bir düzenleme yaptı” dedi.



Bilişim güvenliğinin çok önemli olduğunu ifade eden Altun, “Cep telefonunuzu satmadan önce almanız gereken güvenlik önlemleri de büyük önem arz ediyor. Bana sorarsanız Akıllı telefonlar geçmişte kullandığımız telefonlara kıyasla çok daha güçlü ve çok yüksek kapasiteli veri depolama şansı sunmakta. Hal böyle olunca kullanıcılar da ele geçirilmesi durumunda tehlike yaratacak daha çok veriyi bu cihazlar üzerinde depoluyor” diye konuştu.