Aman dikkat! Yapılandırma fırsatından yararlanmak için son 5 gün

Hazine ve Maliye Bakanlığınca depremlerden etkilendiği için mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanma imkanı devam ediyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Bakanlık tarafından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas'ın Gürün ilçesinde mücbir sebep hali ilan edilmişti. 6 Şubat-31 Temmuz döneminde devam eden mücbir sebep süresince, bu illerdeki mükelleflerce verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri ile ödeme dönemleri ertelenmişti.

Bu süreçte Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali 30 Kasım 2023'e kadar uzatıldı.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da da mücbir sebep hali ilan edilen il ve ilçelerden yapılacak başvurulara ve ödeme sürelerine ilişkin özel bir düzenlemeye gidilerek, bu mükelleflerin başvuru süreleri ertelenmişti.

Kanun kapsamında yapılacak başvuruların süresi mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar uzatılmış, kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların ilk taksidinin, başvuru süresinin sona erdiği ayı takip eden ayın sonuna kadar, diğer taksitlerin ise bu taksidi takip eden aylık dönemler halinde ödenebilmesine imkan tanınmıştı.

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Buna göre, mücbir sebep hali 31 Temmuz'da sona eren Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki mükellefler, yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak için 31 Ekim'e kadar başvurabiliyor. Bu mükellefler, peşin ödemelerini ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ise 31 Kasım'a kadar yatırabilecek.

Öte yandan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ise mücbir sebep hali 30 Kasım'da sona erecek. Bu sebeple, söz konusu bölgelerdeki yapılandırma başvurularının 29 Şubat 2024'e kadar yapılması gerekiyor. Söz konusu mükellefler, peşin ödeme dahil birinci taksitlerini ise 31 Mart 2024'e kadar yapabilecek.

Yapılandırma düzenlemesi hangi imkanları sağlıyor?

Söz konusu kanun ile vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borç ödeniyor. Düzenleme kapsamında, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları, öğrenim ve katkı kredisi borçları da yer alıyor. Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları gibi) sulh yoluyla sonlandırılması imkanı da tanınıyor.

Yapılandırılan tutarların peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi olanağı sağlanıyor. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılıyor. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından yüzde 25 indirim gerçekleştiriliyor. Matrah veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi olanağı da sağlanıyor. Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılıyor.