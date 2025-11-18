Haber Merkezi Giriş Tarihi: Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu’nun mirası kavga çıkardı! 4 mirasçı ortaya çıktı, karısı için şok ithamla dava açtılar
2024 yılında hayatını kaybeden ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun mirası, ailede krize sebep oldu. İki ayrı vasiyetnamesinde bütün malvarlığını eşi Canan Cıvaoğlu'na bırakmasına rağmen, yeğenlerinden oluşan 4 mirasçı daha ortaya çıktı ve Cıvaoğlu'nun mirası hakkında vasiyetnamenin iptali talebiyle dava açıldı. İşte Cıvaoğlu’nun karısı için şok ithamla açılan davanın detayları...