Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu’nun mirası kavga çıkardı! 4 mirasçı ortaya çıktı, karısı için şok ithamla dava açtılar

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu’nun mirası kavga çıkardı! 4 mirasçı ortaya çıktı, karısı için şok ithamla dava açtılar

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun mirası, ailede krize sebep oldu. İki ayrı vasiyetnamesinde bütün malvarlığını eşi Canan Cıvaoğlu'na bırakmasına rağmen, yeğenlerinden oluşan 4 mirasçı daha ortaya çıktı ve Cıvaoğlu'nun mirası hakkında vasiyetnamenin iptali talebiyle dava açıldı. İşte Cıvaoğlu’nun karısı için şok ithamla açılan davanın detayları...

Foto - Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun mirası kavga çıkardı! 4 mirasçı ortaya çıktı, karısı için şok ithamla dava açtılar

1 Kasım 2024 tarihinde 85 yaşında hayatını kaybeden usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun mirası, ailede büyük bir krize neden oldu. Cıvaoğlu, 32 yıl arayla imzaladığı iki vasiyetnamesinde de tüm malvarlığını eşi Canan Cıvaoğlu'na bıraktığını belirtirken, bu karara 4 mirasçı karşı çıktı.

Foto - Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun mirası kavga çıkardı! 4 mirasçı ortaya çıktı, karısı için şok ithamla dava açtılar

Cıvaoğlu'nun vefatının ardından kanunen mirasçı olarak eşi Canan Cıvaoğlu, yeğenleri Mehmet Selim Molu, Hayri Molu ve Nadir Uluğbay'ın çocukları Ragıp Kemal Uluğbay ile Güneri Kerim Uluğbay kaldı.

Foto - Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun mirası kavga çıkardı! 4 mirasçı ortaya çıktı, karısı için şok ithamla dava açtılar

Cıvaoğlu'nun İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan 1987 ve 2019 tarihli iki vasiyetnamesinde, tüm malvarlığını eşine bıraktığı belirtildi.

Foto - Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun mirası kavga çıkardı! 4 mirasçı ortaya çıktı, karısı için şok ithamla dava açtılar

Güneri Cıvaoğlu'nun, karısının tehdit ve baskısı nedeniyle bu vasiyetnameleri yapmak zorunda bırakıldığını ileri süren 4 mirasçı, 'vasiyetnamenin iptali' için dava açtı. Dilekçede yeğenleri "Güneri ile eşi Canan Cıvaoğlu, resmi olarak evli olmalarına rağmen çok uzun yıllardan beri fiilen ayrı yaşamaktadır. Evlilikleri kağıt üzerinde anlaşma niteliğindedir" dedi.

Foto - Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun mirası kavga çıkardı! 4 mirasçı ortaya çıktı, karısı için şok ithamla dava açtılar

Güneri Cıvaoğlu 2019'da bir gazeteye verdiği röportajında eşi Canan Cıvaoğlu ile ilgili şunları söylemişti: "Eşim uzun zamandır yaz kış Bodrum’da kalıyor. Onun için cuma akşamları Bodrum’a gidip pazartesi günleri dönüyorum. Harikulade bir eşim var. Her geçen gün daha çok seviyorum onu. 50 yıl oldu, dile kolay. Hakikaten çok şanslıyım."

Foto - Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun mirası kavga çıkardı! 4 mirasçı ortaya çıktı, karısı için şok ithamla dava açtılar

Güneri Cıvaoğlu yıllarca ekranlarda bir çok popüler programa imza attı. Ünlü gazeteci 2024 yılında 85 yaşında kanser hastalığından öldü.

Foto - Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun mirası kavga çıkardı! 4 mirasçı ortaya çıktı, karısı için şok ithamla dava açtılar

Güneri Cıvaoğlu'nun eşi Canan Cıvaoğlu, Lausanne Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alarak 1969-1990 yılları arasında aktif olarak çalışmıştır. Bir dönem Avrupa Konseyi Meclisi Eğitim ve Kültür Komisyonu'ndan sorumlu olarak görev yapan Canan Cıvaoğlu, 1980 yılında Türkiye'de ilk astroloji dergisi olan Burç’u yayınlayarak bu alanda öncülük etmiştir.

