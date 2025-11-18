Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu’nun mirası kavga çıkardı! 4 mirasçı ortaya çıktı, karısı için şok ithamla dava açtılar

Güneri Cıvaoğlu 2019'da bir gazeteye verdiği röportajında eşi Canan Cıvaoğlu ile ilgili şunları söylemişti: "Eşim uzun zamandır yaz kış Bodrum’da kalıyor. Onun için cuma akşamları Bodrum’a gidip pazartesi günleri dönüyorum. Harikulade bir eşim var. Her geçen gün daha çok seviyorum onu. 50 yıl oldu, dile kolay. Hakikaten çok şanslıyım."