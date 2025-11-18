  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Kara kazanda 40 yıl! Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kara kazanda 40 yıl! Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor

Hatay’da babasından devraldığı sabun üretimini yaklaşık 30 senedir sürdüren Özcan Kaya, geleneksel yöntemle ürettiği zeytinyağlı defne sabununa Türkiye’nin birçok ilinden yoğun talep alıyor.

#1
Foto - Kara kazanda 40 yıl! Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor

Hatay’da kazanların 40 yıldır sönmediği sabun üretimi bu sezon da sürüyor.

#2
Foto - Kara kazanda 40 yıl! Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor

Türkiye'nin en bereketli toprakları olan Hatay'da zeytin ve defne hasadı devam ediyor. Kentte yaşayan üreticiler, hasat ettikleri zeytin ve defneden yağ çıkarmaya başladılar.

#3
Foto - Kara kazanda 40 yıl! Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor

Hasat edilen yağlar, babasından devraldığı sabun üretimini devam ettiren Özcan Kaya'nın elinde sabuna dönüşüyor. Kara kazanında 30 yıldır mesleğini devam ettiren Kaya'nın ürettiği cilde faydası saymakla bitmeyen zeytinyağlı defne sabunu, bölge halkı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasından rağbet görüyor.

#4
Foto - Kara kazanda 40 yıl! Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor

Kuraklığın ve sıcağın defnede verimi düşürdüğünü ifade eden Özcan Kaya, sabunun fiyatında artış olduğunu dile getirerek "Sabunculuk, babadan kalma bir meslek. 1980 yılında babam yapıyordu. Ben de 40 yıldır bu işi yapıyorum. Bu mevsimlerde insanlar zeytin ve defne yağını yapıp bana getirirler. Ben yağları pişiririm. Zeytin ve defne yağı koyup, ısıttıktan sonra kostik malzemesini koyuyoruz. Kostiği koyduktan sonra durmadan 40 dakika boyunca karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kalıba döküp 1 saat sonra kesip kalıp haline geliyor. Sabunların fiyatları, defne yağının oranına göre değişiyor. Bu yıl sabun fiyatları çok pahalı oldu, defne yağı çok bulunmuyor. Defne yağının kilosu bin TL ile bin 200 TL arasında değiştiği için bu yıl sabun yapılışı az olur. Defne yağının oranı yüzde 50 olduğu sabunun kilosu bin TL ile bin 250 TL arasında iken defne yağının oranı yüzde 100 olduğunda sabunun kilosu bin 500 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl mahsul çok olduğunu için defne sabunu geçen yıl daha ucuzdu. Bu yıl sıcaklıklar mahsulleri yaktığı için mahsul hiç kalmadı. Kuraklığın etkisiyle fiyatlar arttı. Herkes yağının evinden getirip gözlerinin önünde pişirdiğimiz için bu sabunu kullandıkları zaman memnun oluyorlar. Defne sabunun faydaları; saç dökülmelerine, kepeği önler, cildi besler, kaşıntı, romatizma ve sedef hastalığına birebir iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lavrov öldürüldü mü, tasfiye mi edildi? Rusya’nın "Dışişleri Tilkisi"nin istifasının ardındaki sır!
Dünya

Lavrov öldürüldü mü, tasfiye mi edildi? Rusya’nın “Dışişleri Tilkisi”nin istifasının ardındaki sır!

Gazeteci Bekir Atacan yazdı: Moskova’dan, uzun yıllar Rus dış politikasının yüzü olan ve “diplomasinin tilkisi” diye anılan Sergey Lavrov’un..
İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!
Gündem

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

İBB iddianamesinde bir itirafçı, Gazeteci Nagehan Alçı için Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile otelde 5-6 saatlik görüşme yaptığı iddiasında..
Hüda Par'lı milletvekili dayanamadı, Kemalistlere fena patladı!
Siyaset

Hüda Par'lı milletvekili dayanamadı, Kemalistlere fena patladı!

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Cumhuriyet’in erken döneminde uygulanan politikalarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dinç,..
Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!
Gündem

Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılması üzerine sert bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Öz..
Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu
Gündem

Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu

Şişli Belediyesi'nde yürütülen iç denetimler sonucunda, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bağlı altı personelin mesai saatleri içinde fiilen çalı..
Savaşa hazırlık eğitimi: Tüm evlere savunma kitapçığı dağıtılacak!
Dünya

Savaşa hazırlık eğitimi: Tüm evlere savunma kitapçığı dağıtılacak!

Tayvan, ada genelindeki hanelere milyonlarca sivil savunma kitapçığı dağıtmaya başlayacak.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23