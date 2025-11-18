Hüda Par'lı milletvekili dayanamadı, Kemalistlere fena patladı!

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Cumhuriyet’in erken döneminde uygulanan politikalarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dinç, yıllardır resmî tarihte tartışmasız bir şekilde sunulan bazı kabulleri sorgulayarak, özellikle Şeyh Said’in konumuna ve o dönemin icraatlarına farklı bir perspektif getirdi.

Milletvekili, yaptığı paylaşımda Cumhuriyet kadrolarının toplumun kültürel ve dini dokusunu zorlayan birçok adım attığını vurgulayarak şu ifadeyi kullandı:

“İngiliz şapkasını millete zorla dayatan Kemalistler mi İngilizlere karşı çıkmış? Yoksa İngiliz zihniyetine direnip bu uğurda şehit edilen Şeyh Said mi?”

Dinç, Şeyh Said’in yıllarca farklı kesimlere farklı şekilde lanse edildiğini belirterek bunun artık karşılık bulmadığını söyledi:

“Kürd halkına ‘İngiliz ajanı’, Türk halkına ‘Kürtçü’, dışarıdakilere de ‘şeriatçı’ diyerek kendinize meşruiyet devşirdiniz. Ama kimse bu tutarsızlıkları kabul etmiyor artık.”

“Bu uygulamaların hangisi İngilizleri rahatsız etmiş olabilir?”

Faruk Dinç, dönem politikalarının toplumun değerlerine ağır müdahaleler içerdiğini hatırlatarak şu maddeleri sıraladı:

Âlimlerin İstiklal Mahkemeleri’nde idam edilmesi,

Kur’an harflerinin yasaklanması,

Dersim ve Zilan’da yaşanan büyük acılar,

Medreselerin kapatılması,

Hilafetin kaldırılması,

Zorunlu şapka dayatması,

Halkın dini ve kültürel hafızasına yönelik sert uygulamalar…

Ve ardından sarsıcı soruyu yöneltti:

“Bunlardan hangisi İngilizleri rahatsız etmiş olabilir?”

Dinç, yıllardır süregelen önyargıların ve tek taraflı anlatımın artık toplumda karşılık bulmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Empati diyoruz ama… Bazı önyargıları kırmak gerçekten atomu parçalamaktan zor.”

Toplumsal hafızayı tazeleyen bir çıkış

Faruk Dinç’in sözleri, uzun süredir tabu gibi görülen bazı tarihsel uygulamaların yeniden konuşulmasını sağlıyor. Milletvekilinin çıkışı, resmi tarihte gölgede bırakılan noktaları gündeme taşıdığı için özellikle muhafazakâr ve inanç hassasiyeti yüksek çevrelerde takdirle karşılanıyor.