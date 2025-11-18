  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Siyaset Hüda Par'lı milletvekili dayanamadı, Kemalistlere fena patladı!
Siyaset

Hüda Par'lı milletvekili dayanamadı, Kemalistlere fena patladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hüda Par'lı milletvekili dayanamadı, Kemalistlere fena patladı!

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Cumhuriyet’in erken döneminde uygulanan politikalarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dinç, yıllardır resmî tarihte tartışmasız bir şekilde sunulan bazı kabulleri sorgulayarak, özellikle Şeyh Said’in konumuna ve o dönemin icraatlarına farklı bir perspektif getirdi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Cumhuriyet’in erken döneminde uygulanan politikalarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dinç, yıllardır resmî tarihte tartışmasız bir şekilde sunulan bazı kabulleri sorgulayarak, özellikle Şeyh Said’in konumuna ve o dönemin icraatlarına farklı bir perspektif getirdi.

 

Milletvekili, yaptığı paylaşımda Cumhuriyet kadrolarının toplumun kültürel ve dini dokusunu zorlayan birçok adım attığını vurgulayarak şu ifadeyi kullandı:

“İngiliz şapkasını millete zorla dayatan Kemalistler mi İngilizlere karşı çıkmış? Yoksa İngiliz zihniyetine direnip bu uğurda şehit edilen Şeyh Said mi?”

Dinç, Şeyh Said’in yıllarca farklı kesimlere farklı şekilde lanse edildiğini belirterek bunun artık karşılık bulmadığını söyledi:

“Kürd halkına ‘İngiliz ajanı’, Türk halkına ‘Kürtçü’, dışarıdakilere de ‘şeriatçı’ diyerek kendinize meşruiyet devşirdiniz. Ama kimse bu tutarsızlıkları kabul etmiyor artık.”

“Bu uygulamaların hangisi İngilizleri rahatsız etmiş olabilir?”

 

Faruk Dinç, dönem politikalarının toplumun değerlerine ağır müdahaleler içerdiğini hatırlatarak şu maddeleri sıraladı:

Âlimlerin İstiklal Mahkemeleri’nde idam edilmesi,

Kur’an harflerinin yasaklanması,

Dersim ve Zilan’da yaşanan büyük acılar,

Medreselerin kapatılması,

Hilafetin kaldırılması,

Zorunlu şapka dayatması,

Halkın dini ve kültürel hafızasına yönelik sert uygulamalar…

Ve ardından sarsıcı soruyu yöneltti:

“Bunlardan hangisi İngilizleri rahatsız etmiş olabilir?”

 

Dinç, yıllardır süregelen önyargıların ve tek taraflı anlatımın artık toplumda karşılık bulmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Empati diyoruz ama… Bazı önyargıları kırmak gerçekten atomu parçalamaktan zor.”

 

Toplumsal hafızayı tazeleyen bir çıkış

Faruk Dinç’in sözleri, uzun süredir tabu gibi görülen bazı tarihsel uygulamaların yeniden konuşulmasını sağlıyor. Milletvekilinin çıkışı, resmi tarihte gölgede bırakılan noktaları gündeme taşıdığı için özellikle muhafazakâr ve inanç hassasiyeti yüksek çevrelerde takdirle karşılanıyor.

KKTC’deki kemalist parti haddini aşmıştı… MHP’den tokat gibi cevap geldi!
KKTC’deki kemalist parti haddini aşmıştı… MHP’den tokat gibi cevap geldi!

Siyaset

KKTC’deki kemalist parti haddini aşmıştı… MHP’den tokat gibi cevap geldi!

Kemalist ilahiyatçı iyice kontrolden çıktı! "Hz. Muhammed dahil tüm peygamberler Aleviydi"
Kemalist ilahiyatçı iyice kontrolden çıktı! “Hz. Muhammed dahil tüm peygamberler Aleviydi”

Gündem

Kemalist ilahiyatçı iyice kontrolden çıktı! “Hz. Muhammed dahil tüm peygamberler Aleviydi”

Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler
Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler

Gündem

Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler

Şimdi de ‘Sansür var sansür’ desenize Kemalistler! Sosyal medyada M. Kemal’e hakarete fren
Şimdi de ‘Sansür var sansür’ desenize Kemalistler! Sosyal medyada M. Kemal’e hakarete fren

Gündem

Şimdi de ‘Sansür var sansür’ desenize Kemalistler! Sosyal medyada M. Kemal’e hakarete fren

Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu
Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

Gündem

Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?
Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?

Gündem

Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ziyaretçi

Helal olsun sayın milletvekilime. Gerçekten milleti. vekili olmuş, Rabbim ondan razı olsun. Şeyh Sait hiç şüphesiz ki İslam sehididir. İngiliz valisinin yaptığı hangi hizmet İngilizleri rahatsız etmiş olabilir. Hiçbiri bilakis hepsi İngilizin istediğiydi.

Mesut Sarp

Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet bölgesinde en güçlü ve modern olanı ve elhamdülillah hala yaşıyor. Siz diğer Müslüman ülkelere bakın ne haldeler. Lafı ağzında geveleyenler Cumhuriyet düşmanları olup karın ağrıları büyüktür. Başkumandan Atatürk'ün eseri ortada, sıkıyorsa hadi yıkında görelim. Allah tüm şehit ve gazilerimize gani gani rahmet eylesin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'
Dünya

'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'

İslam Başaran Mirat Haber'de yazdı: Tarihin dönüm noktaları genellikle adaletin en çok ihlal edildiği, insan vicdanının en derinden sarsıldı..
İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!
Gündem

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

İBB iddianamesinde bir itirafçı, Gazeteci Nagehan Alçı için Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile otelde 5-6 saatlik görüşme yaptığı iddiasında..
Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?
Gündem

Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?

Kendilerini her fırsatta “Atatürkçü”, “Kemalist”, “Cumhuriyetçi” olarak tanıtan bazı ünlü isimlerin çocuklarına verdikleri isimler tartışma ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23