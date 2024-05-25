Aman dikkat! Son 10 yılda 7 kat arttı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, anafilaksi riski yüksek olan arı alerjilerine karşı uyardı. Prof. Dr. Nacaroğlu, “Alerjik reaksiyonlar, bağışıklık sisteminin normalde zararsız olan maddelere (alerjenlere) karşı aşırı tepki vermesi sonucunda ortaya çıkan tepkiler olarak ifade edilebilir. Bu alerjenler arasında polen, ev tozu akarları, hayvan tüyleri, gıdalar, ilaçlar alerjen olarak karşımıza çıkabileceği gibi içinde bulunduğumuz yaz dönemlerinde artan arı alerjileri ve böcek ısırıklarını da unutmamak gerekir. Alerjik reaksiyonlar içerisinde en ciddisi, en tehlikelisi ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden durum anafilaksi yani alerjik şok tablosudur. Çeşitli faktörlere bağlı meydana gelebilen anafilaksi görülme sıklığında, artan alerjik hastalık sıklığına paralel olarak son 10 yılda 7 kattan daha fazla artış olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir” diye konuştu.

“Arıların dikkatini çeken renklerden kaçının”

Vücudun hızlı bir şekilde bir alerjene aşırı tepki göstermesi sonucu anafilaksinin ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Nacaroğlu, “Anafilakside, bağışıklık sistemimiz bir takım maddeler salgılar. Bunun sonucu olarak da kan basıncı düşer, solunum güçlüğü, boğaz şişmesi, dudak veya yüzde şişlik, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu yüzden anafilaksi acil bir tıbbi durumdur ve hemen tedavi edilmelidir. Eğer tedavi edilmezse, alerjik şok adı verilen hayati tehlikeli bir durum gerçekleşir ve ölümle sonuçlanabilir. Anafilaksiye karşı önlem almak için alerjenlere maruziyeti önlemek, alerjik reaksiyonları tetikleyebilecek yiyecekleri veya ilaçları tüketmemek ve arı böcek sokmalarından korunmak gibi genel önlemleri almak hayati önem arz eder. Arı alerjisi gibi anafilaksi riski taşıyan bireylerin mutlaka anafilaksi acil eylem planına sahip olmaları ve adrenalin iğnesi (adrenalin oto enjektörleri) kullanım bilgisine sahip olmaları gerekir. Ayrıca arı alerjisi olan hastalar ilkbahar ve yaz aylarında arıların dikkatini çekebilecek renkli kıyafetler giymemeli, elinde açık gıdalarla gezmemeli (kola, meyve, şeker gibi), parfüm kullanmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“Tüm ortak alanlarda adrenalin oto enjektörü bulunmalı”

Prof. Dr. Nacaroğlu, adrenalin oto enjektörlerinin, anafilaksi gibi ciddi alerjik reaksiyonlara yönelik acil müdahalede kullanılan hayati öneme sahip araçlar olduğuna işaret ederek “Bu yüzden tüm açık alanlarda ve tesislerde, özellikle alerjen maruziyetinin yüksek olduğu yerlerde adrenalin oto enjektörleri bulunmalıdır. Örneğin, tatil bölgelerindeki otellerde, teknelerde, restoranlarda yine alışveriş merkezlerinde, stadyum gibi spor salonlarında ve konser mekanlarında acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için adrenalin oto enjektörlerinin bulundurulması hayati öneme sahip olduğu unutulmamalıdır. Adrenalin enjektörleri, anafilaksi sırasında hızlı ve etkili bir şekilde adrenalin dozunu vermek için tasarlanmış cihazlardır. Bu cihazlar içerdikleri adrenalin dozunu önceden ayarlanmış bir şekilde sunmaktadır. Bu kişinin doğru dozu sağlamasını kolaylaştırır ve yanlış dozdan kaynaklanan sorunları azaltır. Ek olarak doğru doz ile anafilaksi semptomlarını hızla kontrol altına alınması ve hayati organların etkilenmesini önlenmiş olur. Çoğu hazır enjektör, otomatik olarak iğneyi deriye sokar ve adrenalin dozunu enjekte eder. Ayrıca genellikle küçük ve taşınabilir boyutlarda olan bu enjektörler, bireylerin her zaman yanlarında taşıyabilecekleri bir acil durum aracı haline gelir. Bu nedenle anafilaksi riski taşıyan bireylerin enjektörü doğru şekilde kullanmayı öğrenmeleri ve her zaman yanlarında taşımaları önemlidir. Ayrıca enjektörün son kullanma tarihine düzenli olarak dikkat edilmesi ve gerektiğinde yenilenmesi de önemli olduğu unutulmamalıdır. Bütün bu özelliklerinden dolay adrenalin oto enjektörleri, tedavide acil müdahale sağlaması, adrenalin dozunun doğru şekilde verilmesi, kolay ve taşınabilir olması nedeniyle arı alerjisi gibi yüksek anafilaksi riskine sahip bireyler için büyük önem taşıdığını unutmamak gerekir” dedi.