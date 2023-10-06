  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Biz istemedik onlar verdi’ Babacan'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Abdullah Gül’den flaş açıklama! Son bir şans istedi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

"Türk gemisi mayına çarptı" iddialarına açıklama!

Kötü haber geldi! Türklerin satın aldığı Fransız devi iflas ile karşı karşıya

6 Ekim nedir? 6 Ekim'de ne olmuş ne yaşanmış?

Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

Sivas’ta böylesi görülmedi! ‘Hızlı trene gerek yok' diye Temel bey buna ne diyecek?

Bu festivale 1 milyon turist bekleniyor: Festival için kurumuş nehre su verildi

Azerbaycan’dan Macron’a tokat gibi cevap! Bu açık bir ikiyüzlülük örneğidir

Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırırken iki noktada sıcak gelişme! Çok büyük bir sürpriz yaşanabilir
Yerel Aman dikkat! Sizin de başınıza gelebilir... Telefonu bir anda kilitlendi ATM'ye gidince hayatının şokunu yaşadı
Yerel

Aman dikkat! Sizin de başınıza gelebilir... Telefonu bir anda kilitlendi ATM'ye gidince hayatının şokunu yaşadı

Yeniakit Publisher
2023-10-06 16:35:00 -
Aman dikkat! Sizin de başınıza gelebilir... Telefonu bir anda kilitlendi ATM'ye gidince hayatının şokunu yaşadı

Telefonunun kilitlendiğini fark eden otobüs şoförü Koray Duman, para çekmeye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı.

Show Haber'in haberine göre, otobüs şoförü Koray Duman, bir sabah uyandığında telefonun kilitlendiğini fark etti. Daha sonra ATM'ye gidip para çekmeye çalışan Duman gözlerine inanamadı. Hesabından 245 bin TL çekilmişti. Çocuğunun tedavi parasının gittiğini ifade eden Duman, "Ben otobüs şoförüyüm o parayı nasıl öderim" diyerek duruma isyan etti.

Durup dururken telefonu kilitlendi. Yeniden telefonunu açınca hesabı boşaltılmış üstelik adına kredi çekilmişti. Birkaç dakikada 245 bin TL dolandırılan adam "Ben otobüs şoförüyüm o parayı nasıl öderim" diyerek duruma isyan etti.

Hayatının şokunu yaşadı

Otobüs şoförü Koray Duman, sabah uyanıp telefonunu eline aldığında telefonu açılmadı. Sonra bir ATM'ye gidip para çekmek isteyip şifresini girdiğinde gözlerine inanamadı. Hesabından 245 bin TL çekilen adam hayatının şokunu yaşadı. Olay sonucunda aile perişan oldu. Giden para oğullarının tedavi parasıydı.

"Banka ödeyeceksin diyor"

Olayla ilgili konuşan baba şunları ifade etti;

"Bana söylüyorlar ki sabah 05.50'de nakit 20 bin TL çekilmiş, 40 bin TL kredi kartımdan kullanılmış, 185 bin TL de kredi çekilmiş. Otobüs şoförüyüm, aldığım para belli zaten. Bu parayı ben nasıl ödeyebilirim. Banka ödeyeceksin diyor. Nasıl bu işin içinden çıkacağım bilmiyorum."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23