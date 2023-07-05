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Sağlık

Aman dikkat sezon açıldı!

Yeniakit Publisher
2023-07-05 18:43:00 -
Aman dikkat sezon açıldı!

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, havuz ve denizlerden bulaşan mikroplardan dolayı kulak-burun hastalıklarında artış olduğunu söyledi.

Yazın sık görülen kulak ve burun hastalıklarına dikkat çeken Medicana Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, hastaların özellikle şiddetli kulak ağrısı, kulakta şişlik ve akıntı, kulak çınlaması, işitme kaybı, baş dönmesi gibi şikayetlerle doktora müracaat ettiğini söyleyerek, “Havuz ve denizlerden alınan mikroplu su, dış kulak yolunda hızla yayılmakta ve zarı da etkileyerek şiddetli ağrı, tıkanıklık ve işitme kaybına yol açmaktadır. İltihaplı durum, ilerlemesi halinde kulak zarını delerek orta ve iç kulağa, hatta beyne ulaşıp; menenjit ve ansefalite yol açabilir. Daha önceden kulak zarında delik olan hastalar için bu durum daha da önemli, çünkü mikroplu su direkt olarak orta kulağa, iç kulağa, kulak sinirine ve beyne ulaşabilir. Dikkat edilmemesi ve önlem alınmaması durumunda iltihap ilerleyebilir ve müzminleşebilir. Kalıcı sağırlıkla da sonuçlanabilir” dedi.

Orta kulak basınç travması (dalmaya bağlı), allerjik rinit, sinüzitler, hijyenik olmayan gıda tüketimine bağlı boğaz ve yemek borusu, mide ve barsak enfeksiyonları da yaz döneminde artış göstermekte olduğunu ifade eden Olgun, “Temiz olduğundan emin olmadığımız yerlerde havuz ve denize girmemeliyiz. Klorla dezenfekte edilen havuza girmemeliyiz. Hijyenik olmayan gıdaları tüketmemeliyiz. Aşırı güneşte fazla kalmamalıyız. Dengeli beslenmeli ve bol sıvı tüketmeliyiz. Spor yapmalı ve uykumuza dikkat etmeliyiz. Kulaklarımızı gelişigüzel cisimlerle karıştırmamalıyız. Dış kulak yolu orta kulak iltihabı oluştuğunda ilerlemeden acilen bir KBB uzmanına başvurulmalı” diye uyardı.

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