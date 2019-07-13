Aman dikkat! Mideniz bu yüzden sürekli ağrıyor olabilir

Mide ağrısı, ekşimesi ve kramplar yaşam kalitesini son derece olumsuz etkiler. Ara ara yenilen yemeklerden, kullanılan yağdan mide sorunları yaşanması son derece normal. Ancak sık sık benzer sıkıntılarla baş başa kalıyorsanız; bir an önce doktora başvurmalısınız. Peki, mide ağrısı neden yaşanır? İşte, mide ağrısına sebep olan 7 hastalık.

Ülser

Ülser, mide içinde meydana gelen yaralara verilen isimdir. Ülser şiddetli mide ağrılarına yol açar. Ülserle mücadele etmek için doktorunuzun verdiği tedavi yöntemini mutlaka uygulamalısınız. Ayrıca bitki çaylarıyla da ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

İrritabl bağırsak sendromu

Kalın bağırsağı etkileyen irritabl bağırsak sendromu mide ağrılarına yol açar. İrritabl bağırsak sendromu mide ağrısının yanı sıra ishal, kabızlık, şişkinlik, dışkıda mukus ve gaz sorunlarına da sebep olur.

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit hastalıkları mide ağrılarına yol açar. Crohn hastalığı ayrıca ishal, kilo kaybı, anemi, mida bulantısı ve aşırı yorgunluğa sebep olur. Ülseratif kolit hastalığında ise mide ağrısına kanlı dışkı, halsizlik ve kilo kaybı eşlik eder.

Kabızlık

Bağırsaklar vücudun ikinci beyni olarak adlandırılır. Sağlıklı bir beden için düzenli çalışan bağırsakların olması son derece kıymetlidir. En sık gözlenen bağırsak sorunu ise kabızlıktır. Kabızlık sorunu yaşayanların büyük bir bölümü mide ağrıların yaşadıklarından söz ederler. Kabızlık sorunu yaşıyorsanız probiyotik ve prebiyotik tüketimine özen göstermelisiniz.

Çölyak hastalığı

Çölyak; ince bağırsağın, gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyetidir. Çölyak hastaları mide ağrılarının yanı sıra ishal, gaz ve şişkinlikten yakınır.

Safra taşı

Safra kesesi taşları da mide sorunlarına yol açar.

Alerjik reaksiyonlar

Gıda alerjisi yaşayan birçok kişi mide ağrısı reaksiyonuyla karşı karşıya kalır.