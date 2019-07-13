0553 313 94 23

Aman dikkat! Mideniz bu yüzden sürekli ağrıyor olabilir

Mide ağrıları yaşam kalitesini bir hayli düşüren önemli sağlık sorunlardandır. Şayet sık sık mide ağrısı ve kramplar yaşıyorsanız, bunun sebebi önemli bir hastalık olabilir. İşte, mide ağrısına sebep olan 7 durum...

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:51
Aman dikkat! Mideniz bu yüzden sürekli ağrıyor olabilir

Mide ağrısı, ekşimesi ve kramplar yaşam kalitesini son derece olumsuz etkiler. Ara ara yenilen yemeklerden, kullanılan yağdan mide sorunları yaşanması son derece normal. Ancak sık sık benzer sıkıntılarla baş başa kalıyorsanız; bir an önce doktora başvurmalısınız. Peki, mide ağrısı neden yaşanır? İşte, mide ağrısına sebep olan 7 hastalık.

Ülser

Ülser, mide içinde meydana gelen yaralara verilen isimdir. Ülser şiddetli mide ağrılarına yol açar. Ülserle mücadele etmek için doktorunuzun verdiği tedavi yöntemini mutlaka uygulamalısınız. Ayrıca bitki çaylarıyla da ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

İrritabl bağırsak sendromu

Kalın bağırsağı etkileyen irritabl bağırsak sendromu mide ağrılarına yol açar. İrritabl bağırsak sendromu mide ağrısının yanı sıra ishal, kabızlık, şişkinlik, dışkıda mukus ve gaz sorunlarına da sebep olur.

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit hastalıkları mide ağrılarına yol açar. Crohn hastalığı ayrıca ishal, kilo kaybı, anemi, mida bulantısı ve aşırı yorgunluğa sebep olur.  Ülseratif kolit hastalığında ise mide ağrısına kanlı dışkı, halsizlik ve kilo kaybı eşlik eder.

Kabızlık

Bağırsaklar vücudun ikinci beyni olarak adlandırılır. Sağlıklı bir beden için düzenli çalışan bağırsakların olması son derece kıymetlidir. En sık gözlenen bağırsak sorunu ise kabızlıktır. Kabızlık sorunu yaşayanların büyük bir bölümü mide ağrıların yaşadıklarından söz ederler. Kabızlık sorunu yaşıyorsanız probiyotik ve prebiyotik tüketimine özen göstermelisiniz.

Çölyak hastalığı

Çölyak; ince bağırsağın, gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyetidir. Çölyak hastaları mide ağrılarının yanı sıra ishal, gaz ve şişkinlikten yakınır.

Safra taşı

Safra kesesi taşları da mide sorunlarına yol açar.

Alerjik reaksiyonlar

Gıda alerjisi yaşayan birçok kişi mide ağrısı reaksiyonuyla karşı karşıya kalır.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayraklı’da kurban satış yerleri kura ile belirlendi
    1. Bayraklı’da kurban satış yerleri kura..
    2. "İnsanların duygularıyla oynamayın"
    3. Adalet parkı açıldı
    4. Alanya’da otel yangını korkuttu
    5. Mehmed Şevket Eygi'nin kedisini,..
    6. Darıca’da Kurban pazarı alanı..
    7. Türkiye Somali'deki terör saldırısını..
    8. Darüşşafaka Tekfen'den pota altına..
    9. Türk hakem çifti dünya şampiyonasında..
    10. Çiğli’de el sanatları kurslarına büyük..
    11. Zırhlı özel hareket aracına çarpan..
    12. Samsunspor, Atabey Çiçek'i kadrosuna..
    13. Deniz Türüç için Kayserispor’a bomba..
    14. Irak'ta DEAŞ'a yönelik hava harekatı:..
    15. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali..
    16. İstanbul'da korkutan yangın!
    17. “Profesörüm, beni kimse dolandıramaz”..
    18. Çarpıcı S-400 açıklaması: Olası..
    19. Trabzonspor, CAS'a başvurdu
    20. 15 Temmuz şehitleri Vatikan'da da..
    21. Süleyman Soylu: Bunu durdurmamız pek..
    22. Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
    23. ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan..
    24. Türkler 15 Temmuz tatili sebebiyle..
    25. Başkan Mızraklı, Çocuk Yaz Kampı’nı..
    26. Kahta’da 15 Temmuz’da toplu ulaşım..
    27. Uçak fobisinin üzerinden nasıl..
    28. "KKTC'nin yaklaşımının takdirle..
    29. Baba yüreği, kimseye ‘canım yanıyor’..
    30. Beşiktaş 35,3 milyon Euro gelir sağladı!
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da