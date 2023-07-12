  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Taşı toprağından petrol fışkıran dev ülke Türkiye'yi seçme kararı aldı!

Fatih Altaylı’ya "KAKA" tavsiyesi! Dikkat çekmek için...

Bakın kimin akıl hocasıydı! Bay Kemal’i̇n vazgeçmedi̇ği̇ tek ki̇şi̇

Hakan Fidan’la ilgili bomba iddia! Herkes şaşkın

Türkiye ve Suudi Arabistan büyük ortaklığa hazırlanıyor! Resmi teklif yapıldı

İnna lillâhi ve inna ileyhi râciûn... Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni Hakk'a yürüdü

Al birini vur ötekine! Erdoğan’ın maaşı ve Özgür ile Cemal fırıldaklığı

‘Kulak misafiri oldum’ diyerek açıkladı! Acun'a yapılan teklif ifşa oldu

Biden’ın not kağıdında Türkiye ayrıntısı! Bakın ne yazıyor

Alman turistlerin Türkiye duyurusu: Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye'ye gideyim yeter! Gündem olan kare
Sağlık Aman dikkat! Kanser belirtisi olabilir
Sağlık

Aman dikkat! Kanser belirtisi olabilir

Yeniakit Publisher
2023-07-12 21:06:00 -
Aman dikkat! Kanser belirtisi olabilir

Opr. Dr. Erbay Tümer, mesane kanseri belirtisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Erbay Tümer, idrarda kanamanın, ürolojik açıdan mesane kanseri belirtisi olabileceğini söyledi.

İdrarda kan görülmesinin gözle görülen ve gözle görülmeyip tahlilde çıkan olmak üzere iki şekilde olabileceğini hatırlatan Opr. Dr. Tümer, “Böbrek, idrar yolu, idrar kesesi ve üretral hastalıklardan kaynaklanabilen hematüri (idrarda kan hücrelerinin görülmesi) her zaman kanser olarak düşünülmemeli. Ağır egzersiz, kadınların özel günleri, yiyecek ve içeceklerdeki gıda boyalar v.b nedenlerle de kanama görülebilir” dedi.

Opr. Dr. Tümer, her yaş gurubunda görülebilen idrarda kanamanın özellikle 40 yaş üstü hastalarda artmış kanser riski açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Mesane kanseri oluşumunda en önemli risk faktörü sigara

Mesane kanserinin özellikle erkeklerde görülen ikinci en sık kanser türü olduğuna vurgu yapan Opr. Dr. Tümer, “Mesane kanseri belirtisi ağrısız, pıhtılı hematüridir. Bu şikayetler geçici de görülebileceğinden, doktor muayenesi ertelenmemeli” uyarısında bulundu.

Mesane kanseri oluşumunda en önemli risk faktörünün sigara olarak görüldüğünü anlatan Opr. Dr. Tümer, “Metal, boya, petrol ürünü gibi kimyasal maruziyeti yaşayan meslekle ilgilenenler de risk altındadır” diye konuştu. Mesane kanserinde tedaviye değinen Opr. Dr. Tümer, kapalı yöntem ile idrar kesesinde kanser dokusunun temizlendiğini ve patoloji sonucuna göre ek tedaviler uygulandığını aktardı. Mesane kanserinde tedavinin başarısını etkileyen en önemli parametrelerin erken tanı ve hasta uyumu olarak görüldüğünün altını çizen Opr. Dr. Tümer, “Bu yüzden idrarda kanama ve pıhtılı idrar durumunda mutlaka bir üroloji uzmanına başvurmanızı öneriyoruz” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doktor çift üretim yapıyor! Bu besin kanser hastalarına şifa dağıtıyor
Doktor çift üretim yapıyor! Bu besin kanser hastalarına şifa dağıtıyor

Sağlık

Doktor çift üretim yapıyor! Bu besin kanser hastalarına şifa dağıtıyor

Uzman isim tek tek sıraladı! Kalp hastaları yaz aylarında tuz tüketebilir mi?
Uzman isim tek tek sıraladı! Kalp hastaları yaz aylarında tuz tüketebilir mi?

Sağlık

Uzman isim tek tek sıraladı! Kalp hastaları yaz aylarında tuz tüketebilir mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23