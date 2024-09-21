Aman dikkat! İkinci el araç alırken Iban dolandırıcılığına kurban gitmeyin

Vatandaşlar, klasik dolandırıcılık yöntemleri olan 'sazan sarmalı' ve 'change' dolandırıcılığına ek olarak, yeni bir yöntem olan 'IBAN dolandırıcılığı' ile karşı karşıya kalıyor.

Avukat Kürşat Hardal, dolandırıcıların alıcıyla aile üyesiymiş gibi yakınlık kurduğunu belirterek, "Başka bir kişinin IBAN’ı isteniyor ve para oraya gönderiliyor. Ancak ne alıcının ne de satıcının bu durumdan haberi var.

Alıcı para gönderdiğini, satıcı ise para almadığını iddia ediyor. Bu tür olaylar nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor" şeklinde açıklamada bulundu.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ

Avukat Kürşat Hardal, ikinci el araç piyasasındaki durgunluk nedeniyle dolandırıcılık vakalarının arttığını belirtti. "IBAN dolandırıcılığı" adı verilen yöntemle, dolandırıcılar, ilan sitelerinde satıcıya ulaşarak komisyon karşılığında satışa aracı oluyor. Ancak bu kişi, hem alıcıyı hem de satıcıyı tanımıyor ve farklı bir IBAN numarasıyla ödeme yapılmasını sağlıyor. Bu durumda alıcı parayı gönderdiğini, satıcı ise parayı almadığını söylüyor.

Hardal, bu tür durumların önüne geçmek için noterin güvenli ödeme sisteminin kullanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ruhsat sahibinin dışında üçüncü kişilere ödeme yapılmaması konusunda uyardı.

YÜZ YÜZE ALIŞVERİŞ ÖNEMLİ

Galerici Erdil Bulmuş, kredilerdeki yüksek faiz oranları nedeniyle ikinci el araç piyasasının durgunlaştığını ve dolandırıcıların bu durumu fırsat bildiğini söyledi. Bulmuş, alıcıların alacakları aracın piyasasını iyi bilmesi gerektiğini belirterek, ruhsat sahibinin kim olduğuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Güvenli ödeme sistemlerinin dolandırıcılığın önlenmesine katkı sağladığını belirtti ve alıcı ile satıcının yüz yüze alışveriş yapmalarının önemini vurguladı.

İNTERNET DOLANDIRICILARI İŞ BAŞINDA

Galerici Mustafa Kuruçay ise internet sitelerinde dolandırıcılık vakalarının sıkça yaşandığını belirtti. Dolandırıcıların, kendilerine ait olmayan araçları satıyormuş gibi göstererek kapora aldıklarını söyledi.