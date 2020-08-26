Aman dikkat! Göz tansiyonu kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilir

Birçok hastalık gibi göz tansiyonu tedavisinden de geç kalınmaması gerektiğini aktaran Avrasya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım, bu hastalığın tedavi edilmediğin körlüğe bile yol açabileceğini açıkladı.

Op. Dr. Kemal Yıldırım konuyla ilgili şu şekilde uyarılarda bulundu:

Göz tansiyonu tedavi edilmezse körlüğe neden olabilir

Göz içi başıncın yükselmesi nedeniyle göz sinirlerinin tahrip etmesi durumuna göz tansiyonu denir. Normal bir gözde göz sıvısı sürekli bir halde üretilir ve dengeli bir şekilde boşaltılır. Böylece göz içi basıncı normal seviyede kalmaya devam eder. Göz içi basınç artmasıyla gözdeki sinirler ve damarlar baskı altında kalır. Baskısı artan göz sinirleri bir süre sonra zayıflar ve kör olmaya sebep olur.

Göz tansiyonu her yaşta görülebilir ancak bu hastalığa 40 yaş üzerinnde daha sık karşılaşılır. Daha ileri yaşlarda bu hastalığa maruz kalma riski daha da artar.

Göz tansiyonu belirtileri nelerdir?

Göz tansiyonu ilgili belirtileri önceden fark etmek de önemlidir. Göz tansiyonunun belirtileri şu şekildedir:

- Gözde kızarıklık

- Kusma

- Bulanık görme

- Görme duyusunun azalması

- Gözde şiddetli ağrı

- Mide bulantısı

Göz tansiyonunun nedenleri nelerdir?

Erken yaşlarda da görülebilen göz tansiyonu özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkar.

İşte göz tansiyonunun sebepler:

- Kansızlık

- İnce kornea

- Miyop veya hipermetrop

- Şeker hastalığı

- Yaşlılık

- Genetik faktörler

Göz tansiyonunun normal değerleri nedir?

Göz tansiyonunun normal seviyesi 10-20 mmHg arasındadır. 20 değerini geçmesi halinde göz tansiyonuna ilişkin belirtiler görülmeye başlayabilir. En ideal değer ise 17 mmHg'dir.

Tedavisi nedir?

Göz tansiyonu hastalığı için erken tanı önemlidir. Erken tanı konulduğu takdirde tedavisi ilaç ile mümkündür. Göz içi sinirlerinin fazla zarar görmeden önce sinirlerin korunması için damla tedavisi uygulanabilmektedir.

Damla tedavisinde göz içi basınç düşürülür ve göz içindeki üretilen sıvının dengelenmesi sağlanır. Böylece göz tansiyonunun ortaya çıkması engellenir.

Damla tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda ise lazer tedavisine başvurulmaktadır. Lazer tedavisi ile göz tansiyonu dengelenir ve göz içindeki fazla sıvı boşaltılır.

Lazer tedavisi de yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi müdahaleye başvurulur. Gözde toplanan sıvının boşaltılması için yeni bir kanal açılır. Göz sinirleri büyük zarar gören kişilerde bu yönteme gidilir.

Göz tansiyonu olan kişiler hangi besinleri tüketmeli?

Göz tansiyonu olan kişiler aşırı miktarda olmamak şartıyla düzenli olarak karabaş otu, bakla, domates, havuç, çörekotu tüketerek göz tansiyonlarının dengelenmesini ve göz sağlıklarını korumayı sağlayabilirler.