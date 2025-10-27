Aman dikkat edin! Sessiz ilerliyor aniden felç bırakıyor

Felç vakalarının önemli bir kısmının ardında, çoğu zaman sessiz ilerleyen şah damarı darlığı bulunuyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, şah damarı darlığının felçliğe neden olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Celkan, özellikle hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve sigara kullanımı olan bireylerin düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, "Beyne giden ana damarlar arasında yer alan şah damarında (karotis arter) oluşan darlık, çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerleyerek felç riski oluşturabiliyor" dedi.

Bu belirtiler ciddiye alınmalı

Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, "Şah damarı darlığı genellikle yıllar içinde, fark edilmeden gelişir. Ancak erken tanı konulursa basit bir tedaviyle felç riski büyük oranda ortadan kaldırılabilir. Boyunda üfürüm sesi, ani görme kaybı, konuşma bozukluğu veya vücudun bir tarafında güçsüzlük gibi belirtiler ciddiye alınmalı" ifadelerini kullandı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde modern görüntüleme yöntemleriyle şah damarı darlığının erken evrede tespit edilebildiğini ifade eden Prof. Dr. Celkan, "Erken tanı sayesinde hastalar ameliyatsız yöntemlerle bile tedavi edilebiliyor. Gecikmiş vakalarda ise cerrahi müdahale hayat kurtarıcı olabiliyor" diye konuştu.