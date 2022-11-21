Aman dikkat, durum çok ciddi! Bu 21 belirtiden biri bile sizde varsa, koşa koşa hemen doktora gidin

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, el-ayak uyuşukluğu, yutma-çiğneme güçlüğü, istemsiz kas kasılması, el titremesi, huzursuz bacaklar, unutkanlık, konuşma bozukluğu, baş dönmesi, baş ağrısı, uyku problemi, dalma, sıçrama veya istemsiz kasılmanın içinde olduğu 21 ana belirtiden biri veya birkaçını taşıyanların mutlaka nöroloji uzmanına başvurması gerektiğini bildirdi.

Nörolojik hastalıkların sıklığı artıyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı da olan Topçuoğlu, 58. Ulusal Nöroloji Kongresi kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kongrenin ana temasının, "Nörolojik Yoğun Bakım" olarak belirlendiğini ifade eden Topçuoğlu, kongrede inme, Multipl Skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, migren, ALS ve SMA gibi tüm nörolojik hastalıklarda güncel gelişmelerin ele alınacağını kaydetti.

Topçuoğlu, Türkiye'de özellikle son 20 yılda sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmelerin yaşam süresini de uzattığını vurguladı.

Yaklaşık 1 milyon demans hastası var

"Yaşam süresinin uzaması, aynı zamanda neredeyse 'endemi' düzeyine çıkan nörolojik hastalık sıklık artışını da beraberinde getiriyor" diyen Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Küresel Hastalık Yükü çalışmasının verilerine göre, Türkiye'de 1,5 milyon inme, yaklaşık 1 milyon demans, 400 bin civarında epilepsi hastası bulunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Topçuoğlu, "Parkinson hastalarının sayısı ise 100 bini geçti. Hepsinin sıklığının arttığını görüyoruz" dedi.

Bu hastalıklar açısından erken teşhis, tanı ve tedavinin büyük önem taşıdığına işaret eden Topçuoğlu, bu nedenle toplumda farkındalık oluşturulması için "Beyin sağlığı: Herkes için" temasıyla Türkiye'nin birçok noktasında bilgilendirici çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Prof. Dr. Topçuoğlu, nörolojik yoğun bakımların, akut ağır inme, anevrizma kanaması, kafa travması, epilepsi nöbeti, omurilik yaralanmaları, beyin ödemi, kafa içi basınç artışı, beyin ve zarlarının iltihabi ve enfeksiyon hastalıkları, kas veya sinir hastalıklarına bağlı solunum yetmezliği gibi hastalıkların tedavisine odaklandığını, bu ünitelerde yapılan müdahalelerin beynin korunması önceliğine dayandığını anlattı.

Bunlar, el-ayak uyuşukluğu, yutma-çiğneme güçlüğü, istemsiz kas kasılması, el titremesi, huzursuz bacaklar, unutkanlık, konuşma bozukluğu, baş dönmesi, baş ağrısı, bayılma, çift görme, kolda-bacakta güçsüzlük, dengesizlik, yürüyememe, felç, yüzde kayma, uyku problemi, dalma, sıçrama veya istemsiz kasılma, düşme ve ani görme kaybı."

Nörolojik yoğun bakımlara ilişkin dünyanın saygın hakemli bilimsel dergilerinden "JAMA Neurology"de 1 Ekim'de yeni bir çalışmanın yayımlandığını bildiren Topçuoğlu, şu bilgileri paylaştı: "Genel yoğun bakıma kıyasla, nörolojik yoğun bakımda yatan ve akut beyin hasarı bulunan 55 bin 792 hastanın incelendiği meta analizde, nöroyoğun bakım ünitelerindeki hastaların sağ kalma ihtimalinin yüzde 17 daha fazla olduğu belirlendi. Bu çok yüksek bir oran. Ayrıca nöroyoğun bakım ünitelerinde iyi fonksiyonel durumda taburcu olma şansı yüzde 17 daha fazla. Bunun nedeni işin başında başta nörolog veya nöroşirurjiyenlerin olması ve ekibin nörolojik hastalıklardaki deneyimini yansıtma kabiliyetidir."

Topçuoğlu, Türkiye'de nöroloji uzmanlık eğitiminin süresinin, nöroloji yoğun bakım eğitimlerinin de alınabilmesi amacıyla 4 yıldan 5 yıla çıkarıldığını anımsatarak, nöroloji uzmanlık eğitimi kadrolarının hazırlıksız ve plansız artırılmaması gerektiğini söyledi.

Bu 21 belirtiye aman dikkat

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, nörolojik hastalık riskinin azaltılmasında beyin sağlığını korumanın önemine de değinerek, bu hastalıkların tedavisi ve takibinin mutlaka nöroloji uzmanlarınca yapılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Topçuoğlu, nörolojik hastalık riskine karşı dikkat edilmesi gereken belirtiler konusunda da şu uyarılarda bulundu: "21 ana şikayetin biri veya birkaçını taşıyanlara mutlaka nöroloji uzmanına başvurmalarını öneriyoruz. Bunlar, el-ayak uyuşukluğu, yutma-çiğneme güçlüğü, istemsiz kas kasılması, el titremesi, huzursuz bacaklar, unutkanlık, konuşma bozukluğu, baş dönmesi, baş ağrısı, bayılma, çift görme, kolda-bacakta güçsüzlük, dengesizlik, yürüyememe, felç, yüzde kayma, uyku problemi, dalma, sıçrama veya istemsiz kasılma, düşme ve ani görme kaybı."

Toplantıda, Türk Nöroloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi, Genel Sekreteri Prof. Dr. Demet Özbabalık, Saymanı Prof. Dr. İbrahim Öztura ile Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Kayıhan Uluç ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Onur Keskin de nörolojik hastalıklara ilişkin bilgileri paylaştı.