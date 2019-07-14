Aman dikkat! Bebeklerinize yastık kullandırmayın

Bebekler dünyaya geldiklerinde kesinlikle yastığa ihtiyaç duymazlar. Bebeklerle yetişkinler farklı fiziksel yapılara sahiptir. Bu nedenle aile büyükleri ne derse desin; siz bebeğinizin sağlığı için bu bilgiye kulaklarınızı tıkayın. Çünkü yapılan onlarca bilimsel çalışma bebekler için yastıkların son derece zararlı olduğunu ortaya koymuştur.

Yastık kullanımı bebekler için neden tehlikelidir?

Ani bebek ölümü riski

Yastık kullanımı ani bebek ölüm sendromunun yaşanmasına yol açabilir. Bebekler yataklarında dönebilir. Tekrar kendini kontrol edip eski pozisyonuna gelemeyecek olan bebek, nefessiz kalıp yaşamını yitirebilir. Bu ve benzeri sorunlarla karşılaşmamak için bebekler için satılan yan yatış yatağı bir diğer ismiyle reflü yataklarından alabilirsiniz.

Kendinizle bir tutmayın

Yetişkinlerin büyük kısmı yastık olmadan uyuyamaz. Aynı durum bebekler için geçerli değildir. Bebekler başlarının altında bir yastık varken rahat uyuyamazlar. Bu şekilde uyurlarsa uyanıktan sonra ciddi kas ağrıları yaşayabilirler.

Reflü

Uzmanlar yastıkla uyuyan bebeklerde reflü sorununun daha fazla görüldüğünü belirtiyor.

Şekil bozukluğu

Bebeklerin kemikleri ve ciltleri çok hassastır. Sürekli olarak yastıkla uyuyan çocukların omurgalarında şekil bozukluğu meydana gelebilir.

Bebekler ne zaman yastık kullanabilir?

Uzmanlar çocukların iki yaşından sonra yastık kullanmasının uygun olduğunu belirtiyor.