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Sağlık Aman dikkat! Bağışıklığı etkiliyor
Sağlık

Aman dikkat! Bağışıklığı etkiliyor

Yeniakit Publisher
2024-03-04 09:43:00 -
Aman dikkat! Bağışıklığı etkiliyor

Bahar mevsimiyle birlikte ani sıcaklık değişimleri yaşanıyor. Uzman isim, ani değişikliklerin sağlık sorunlarına yol açtığını ifade etti ve uyarılarda bulundu.

Denizli Egekent Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İsmet Çerçi, bahar mevsiminde meydana gelen ani hava sıcaklığı değişimlerine dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Denizli Egekent Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İsmet Çerçi erken gelen bahar konusunda uyardı. Dr. İsmet Çerçi “Sıcaklık değişimlerinin yaşandığı ilk bahar mevsimine yaklaştığımız gündüzleri sıcak akşamları soğuk olan şu günlerde evlerde kapı pencere, araçlarda karşılıklı açık pencere arasında cereyana maruz hızlı ısı değişimleri bağışıklığımızı etkileyebiliyor ve enfeksiyona zemin hazırlayabiliyor. Güneşe rağmen düşük hava sıcaklıkları yanıltabiliyor. Havaların ani değişimleri yetişkinler daha fazla çocukları etkiliyor. Hassas olan yapıları nedeniyle çocuklar hasta olmaya daha çok meyilli oluyor. Çocukluk çağının sık görülen hastalıklarından biri olan bademcik ve geniz eti hastalığıda havaların ani değişimiyle artış gösteriyor. Kreş ve okul çağındaki çocukların daha fazla mikroorganizmaya maruz kalıyor olması da bu hastalığı tetikliyor. Sıcaklığa uygun giyinmek, iyi beslenmek ve uykusuz kalmamak bağışıklığımızı ayakta tutar” dedi.

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