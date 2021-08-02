Aman dikkat! 14 mıknatıs yutan çocuğun bağırsakları sekiz yerden delindi
Mıknatıs yutması sonucu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 20 aylık Ahmet Arif Ataş’ın bağırsakları sekiz yerden delindi. Ataş, burada yapılan acil müdahale ile sağlığına kavuştu.
Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mucahit Tan, “Küçük neodyum mıknatıs toplarından 14 adet yutmuş olan çocuk, karın ağrısı ile acile getirildikten sonra hemen yatırıldı. Mıknatısların ince bağırsakta 8 adet delinmeye yol açtıkları görüldü. Çok acil bir şekilde müdahale edildi. Delinen yerler kapatıldıktan sonra hasta 2 gün çocuk yoğun bakımda tutuldu. 5’inci gün sonra hasta iyileşmiş olarak taburcu edildi.” diye konuştu.
Açıklamasının devamında Tan, “Küçük magnetik topların çekim kuvvetleri çok yüksek olduğundan yutulduğunda bağırsakta delinmelere yol açıp ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bunları yanlışlıkla yutabilecek çocuklardan uzak tutulmalıdır. Şayet yutarlarsa zaman kaybetmeden doktora başvurmaları gerekmektedir.” dedi.