'Amaçları toplumları kendileri gibi adileştirmek' RTÜK'ten sapkınlığı yayan platformlara...

Aile yapısına zarar veren, gençliği ve toplumu hedef alan, eşcinsellik, LGBT, çocuk istismarı ve pedofili gibi konuları dünyaya pazarlayan Netflix ve BluTV gibi platformlar, Türkiye için milli güvenlik sorunu haline geldi. Bu platformlara idari para cezası yetmez! Devletin acilen müdahale etmesi, LGBT’nin yuvası haline dönen ve millete her türlü pisliği zerk eden bu platformlara yasak getirmesi gerekiyor.

RTÜK, ahlaksız yayınlarıyla bilinen Netflix, MUBI ve BluTV'ye yönelik yürüttüğü içerik denetimleri kapsamında harekete geçti.

"Sosis Partisi" adlı yapım, "ahlak dışı içerik" gerekçesiyle Netflix'te yasaklandı. Aynı yapım daha önce Prime Video platformundan da kaldırılmıştı. Öte yandan BluTV ve MUBI'de yayınlanan "Climax" filmi de RTÜK'ü harekete geçirdi. Filmdeki şiddet, cinsellik, ensest, eşcinsellik ve argo dil kullanımı RTÜK tarafından "genel ahlak ve aile yapısına aykırı" bulundu. Hem MUBI hem de BluTV'ye "üst sınırdan para cezası" kesilirken, filmin her iki platformdan da kaldırılması kararlaştırıldı.

Kurul toplantısında, filmin genel ahlak ve aile yapısının korunması ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek her iki yayın platformuna da üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.

Platformlardan sinema dünyasına LGBT kotası

Sinema dünyası, LGBT temalı yapımları yaygınlaştırmak için sistematik bir çaba içerisinde. Oscar ödüllerinden festivallere, Hollywood yapımlarından Netflix gibi platformlara kadar birçok alanda "LGBT kotası" uygulanıyor ve LGBT olmayan yapımlar görmezden geliniyor.

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Amaçları toplumları kendileri gibi adileştirmek

Dünyayı kendileri gibi iğrenç yapmak üzere çalışan Yahudiler, yönettikleri Netflix, Disney gibi platformlarla her türlü adi düşüncelerini empoze ediyorlar, "toplumsal cinsiyet" ideolojisini yaymak için bu platformları bir araç olarak kullanıyorlar.

Toplumun ahlakını bozan bu platformlar "gay ve lezbiyen" gibi sapkın kategorilerle eşcinselliği normalleştiriyor ve neredeyse her yapımlarında bu sapkınlığı zerkediyor.

Aile yapısına zarar veren, eşcinsellik, LGBT, çocuk istismarı ve pedofili gibi konuları dünyaya pazarlayan bu platformlar Türkiye için milli güvenlik sorunu haline geldi.

Uyuşturucu kullanımı normalleştiriliyor

Netflix'te yayınlanan, mantar temalı masum bir belgeselin ardından önerilen ve uyuşturucuyu öven içerikler, "+18" etiketine rağmen, bu yapımlar, uyuşturucu kullanımını normalleştiriyor ve hatta cazip hale getiriyor.

Bir belgesel dizisinde, yeni nesil uyuşturucular, "bilimsel" bir dille, nasıl üretildikleri, kullanıldıkları ve etkileri gibi konular ele alınarak tanıtılıyor. Kullanıcıların "olumlu" deneyimlerine odaklanılıyor.

Eşcinsellik, pedofili ve "yeni ahlak" propagandası

Netflix başta olmak üzere birçok platform, diziler ve filmler aracılığıyla eşcinselliği, LGBT'yi, hatta pedofiliyi "normalleştirmeye" çalışıyor. Bu yapımlarda, din ve geleneksel değerler şeytanlaştırılırken, sapkın ilişkiler ve yaşam tarzları "yeni ahlak" olarak sunuluyor.

Bu yapımlar özellikle gençler ve çocuklar üzerinde etkili oluyor. "Kimse size ne yapmanız gerektiğini söyleyemez", "Özgürsünüz" gibi mesajlarla gençler manipüle edilirken, çizgi filmlerde bile eşcinsellik işleniyor.

Bu durum sadece Netflix'le sınırlı değil; diğer platformlar, sosyal medya, hatta K-Pop kültürü de bu amaca hizmet ediyor. Toplumda "eşcinselliği ve cinsiyet değiştirmeyi normal karşılamayanların dışlanacağı" bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor.

Netflix gibi platformların finansal gücü ve etkisi göz önüne alındığında, toplumu bu zararlı içeriklerden korumak için sadece idari para cezası değil, ağır yaptırımlara tabi tutulması, hatta Türkiye’de bu içeriklerin özgürce hareket edebilmesine yasak getirilmeis gerekiyor.

Baran Dergisi