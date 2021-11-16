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Ekonomi Amacımız Türkiye’nin rotasını istihdam ve ihracatta tutmak
Ekonomi

Amacımız Türkiye’nin rotasını istihdam ve ihracatta tutmak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük Türkiye yolunda kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, “Amacımız ülkemizin rotasını her zaman yatırım, üretim, istihdam ile ihracatta tutmak” mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:31:00 -
Amacımız Türkiye’nin rotasını istihdam ve ihracatta tutmak

Karabük’te hayata geçirilen 9 projenin açılış töreninde konuşan Varank, ayrıca “Şehirlerimizin ve bölgelerimizin kuvvetli olmaları büyük Türkiye hedefimizin ilk basamağını oluşturuyor. İllerimizin ayrı ayrı potansiyellerinden ne kadar fazla faydalanabilirsek o kadar hızlı bir şekilde hedefimize ilerleriz. Ortaya çıkan refahtan da sadece belirli bölgelerde yaşayanlar değil, tüm Türkiye yararlanmış olur” dedi.

AR-GE çağrısı

Varank, Karabük’te Ar-Ge ve tasarım merkezi adedini arttırmak gerektiğini de dile getirdi.

Varank, şehirde yatırımlara yenilerini eklemek için gerekli her adımı attıklarını anımsatarak, şu açıklamalarda bulundu:

“Şimdiye kadar ilimiz için 158 teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler kapsamında 2.2 milyar lira tutarında sabit yatırım ve 4 bin 733 kişilik istihdam öngörüyoruz. Şehrimizin Filyos Limanı’na yakın olması da yatırımlar için önemli bir avantaj sağlıyor. Filyos Limanı çok ciddi bir proje. Elbette biz Karabük’ü gerek yollarla gerek tren bağlantısıyla limana bağladığımızda buranın sanayisi de oldukça gelişecek.”

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