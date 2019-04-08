Amaç Türkiye’yi Venezuela yapmak

Huzur ve sükunet ortamında tamamlanan 31 Mart seçimlerinin akabindeki itiraz süreçlerini bahane ederek Türkiye’yi sonuçları tanımamakla itham eden Batı’nın esas gayesinin kargaşa çıkarmak olduğu belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun resmi sonuçları beklemeden mazbata ısrarında bulunmaları ve provokatif söylemlere imza atmaları aynı kirli planın parçası olarak değerlendirildi. Türkiye’nin, Venezuela yapılmaya çalıştığına değinen uzmanlar, bu oyuna gelinmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Hüsrana uğrayan Batı intikam alıyor

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi Derneği (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, Batı’nın geçmişteki başarısızlıklarının intikamını almaya çalıştığını belirterek, “Gezi provokasyonunda, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde emellerine ulaşmayan ABD ve Avrupa, son seçim üzerinden harekete geçmiş durumda. Amaçları kaotik bir ortam meydana getirerek, Venezuela’da yapmak istediklerinin aynısını ülkemizde yapmak. Çok dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

Batı’nın derdinin İstanbul’u kimin yöneteceği olmadığını kaydeden Akgül, şöyle devam etti: “Daha önce AK Parti’nin seçim zaferlerini görmezden gelen ve CHP’nin itirazlarını önemsemeyen Batı, AK Parti’nin itirazlarını ise sonuçları kabullenmemek olarak gösteriyor. Kışkırtıcı açıklamalar yaparak, halkı sokağa dökmek istiyorlar. Batı’nın esas planı Türkiye üzerindeki eski vesayetine devam etmek. Sağduyulu olmak şart.”

Provokasyon çağrılarına dikkat!

Stratejist Yazar Murat Akan da, çok organize bir durumla karşı karşıya olduğumuza işaret ederek, “ABD, Venezuela’da yapmak istediğini Türkiye’de de yapmaya çalışıyor. Seçimin akabindeki hukuki süreç devam ederken, yaptığı kışkırtıcı açıklamalar bunun bir göstergesi” dedi. Seçimlerde çok ciddi şaibelerin döndüğünü belirten Akan, şunları dile getirdi: “Özellikle dışarda Erdoğan aleyhinde kara propaganda yürüttüler. Şimdi de bu seçimler üzerinde sanki sonuçlar kabul edilmiyormuş algısı oluşturuyorlar. Bu oyuna gelmemek lazım." Cumhur İttifakı adayı Yıldırım aleyhine çok fazla maddi hata olduğunu kaydeden Akan, “Seçimlere bakıyorsunuz. Maddi hatalar çok fazla. Bunlar geçiştirilebilecek şeyler değil.”

Ülkede kargaşa çıkarılmak isteniyor

Türkiye’de kargaşa çıkarmaya çalışanların olduğunu vurgulayan Akan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’u CHP kazanmış da vermiyormuş izlenimi çıkartarak Türkiye’yi dışarının müdahalesine açık hale getirmek istiyorlar. Şu anki durum organize bir durum olduğunu gösteriyor. Bu durumun bize gösterdiği bu tablo üzerinden sokak karıştırılmak isteniyor.”

ABD’den gelen çağrıların manidar olduğunu belirten Akan, şunları aktardı: “ABD’den gelen çağrılarda bu hareketin bir parçası gibi duruyor. Venezuela’daki gibi bir oldu bitti yapmak istiyorlar. AK Parti’nin açıklamaları gayet makulken, karşı tarafın açıklamaları sokağı gerebilir. Buna dikkat etmek lazım.”

Rubin alçağından sokak çağrısı

Öte yandan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından tartışmalar devam ederken, ilginç bir isim yorumlarıyla dikkat çekti. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası Türkiye’ye ve Başkan Erdoğan’a yönelik skandal yazılarıyla tanınan Michael Rubin, “seçim sonrası sokak çağrısıyla” yeniden sahneye çıktı. Türk milletini provoke edeceğini düşünen küstah Rubin, “İran halkı acaba Türklerden daha mı çok demokrasiye değer veriyor. Gezi Parkı protestoları birilerinin ayarlarını bozmuştu” paylaşımında bulundu.