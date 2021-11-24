"Amaç son virajda Türkiye’yi durdurmak!"

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, dolar spekülasyonları ve döviz üzerinden oluşturulmaya çalışılan provokasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Aydın tarafından yayınlanan bildiri şu şekilde:

"Türkiye son üç yıldır ve özellikle son üç aydır çok şiddetli kur saldırıları ile karşı karşıyadır. Eğer gerçekten ekonomik kriterler esas alınsa kurun aslında düşmesi lazımdır.

Başkanlık sistemine geçmeden önce 4 lira olan kurun bu gün 13 liraya dayanmasının hiçbir ekonomik gerekçesi yoktur.

Kur artışını direkt etkileyecek en önemli iki faktörden dış borç 450 milyardan 430 milyar dolara cari açık ise elli milyardan , 25 milyar dolara düşmüştür. İlave olarak ihracat 200 milyar doları aşmış, bu sene yüzde 9 kalkınma kesinleşmiş ve Türkiye dünyanın ticaret ve yatırım üssü olma aşamasına gelmiştir.

Gecen hafta Avrupa’nın dışlanmış çocuğu İspanya Başbakanı Türkiye'deydi, çok tarihi imzalar atıldı . BAE emiri bu gün Türkiye'dedir. Bu çok önemli bir olaydır.

Türkiye'nin eli çok kuvvetli hale gelmiştir, Eğer bu gün durdurulmazsa bundan sonra durdurulması çok daha zor olacaktır . Bu işin ekonomik fotoğrafıdır,

Türkiye çok daha önemli siyasi adımlar atmıştır.

Türk devletleri gecen ay İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı adıyla yeni bir dönem başlatmıştır .Bu Asya'nın tarihinin yeniden yazılacağı anlamına gelir,

Türkiye Libya'ya ayak basmış Afrika'da görünmüştür. Afrika'nın tarihi yeniden yazılmaya başlanmış; emperyalizme yol görünmüştür, BAE emrinden sonra çok yakında Sisi ve Esat da Ankara da olacaktır.

Yunanistan hariç Balkanlar ve güney doğu Avrupa'nın umudu Türkiye'dir.

Türkiye Akdeniz in ortasına demir atmıştır.. Yeni gemisi gelmiş demir almaya gün saymaktadır.

Bu kur saldırının bu günkü ana sebebi ise Türkiye'nin kararlılığı ve tüm hazırlıklarını bitirdiği kuzey Suriye’ye yapacağı askeri harekattır. Amerika ve Rusya YPG ye her turlu lojistik desteği vermişler ancak Türkiye karşısında yalnızsınız mesajı vermişlerdir.

Türkiye'nin bu harekatı bölgede terör devleti umudunun sonu demektir.

Büyük fotoğrafı iyi okuyan devletler üstü siyonist finans baronları onun için ellerindeki en etkili döviz kuru silahını kullanmaktadırlar. Ancak bu sefer attıkları son kurşunlarıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu çok kıymetlidir. Türkiye yirmi yıldır onun liderliğinde çok büyük badireler atlatarak bu muazzam seviyeye gelmiştir. Elbette yapılan yanlışlar, eksikler kusurlar vardır.

Ancak inanıyoruz Sayın Cumhur başkanımız davasında samimidir ve onun için Allah yardım ediyor ,edecek ve galip gelecektir.

İnşallah bir on yıl daha onun liderliğinde bu atılan çok büyük temellerin üzerine Milli Görüşçüler olarak Merhum Erbakan Hocamızın gösterdiği Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya kurma hedefine ulaşılacaktır.

Tüm Milli Görüşçüler ve ayni duyguları paylasan milletimiz için, gün Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durma günüdür. Bırakalım derdi döviz, dolar olanlar onunla oyalansın, eften püften bahanelere sarılanlar bırakalım sarılsın."