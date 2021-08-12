Amaç öğrencilerin patent farkındalıklarını arttırmak

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, öğrencileri buluş yapmaya teşvik ettiklerini dile getirdi. Asan, ‘3’üncü Üniversiteler Patent Yarışması’na başvuruların devam ettiğini de belirtti.

Tecrübe kazandırılacak

Asan, yarışmanın hedef kitlesinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri olduğunu söyledi. Asan, etkinlikle öğrencilerin öncelikle patent konusunda farkındalıklarını arttırmayı amaçladıklarını kaydetti. Ayrıca üniversitelilerin patent araştırması ve başvurusu yapma konularında tecrübe kazanmalarını sağlamayı hedeflediklerini aktardı. Asan, yarışmaya 2017’de 101 üniversiteden 518, 2019’da 98 üniversiteden 584 patent başvurusu aldıklarını anımsattı.

15 Aralık son tarih

Bu yılki yarışmaya başvuruların 15 Aralık’a kadar devam edeceğini bildiren Asan, şu ifadeleri kullandı: “Üniversite öğrencilerimiz kurumumuzun elektronik başvuru sisteminden ücretsiz olarak patent başvurusu yapabiliyor. Başvurular titizlikle değerlendiriliyor. Kurumumuzun sınai mülkiyet uzmanları, her başvuruyu önce şekli şartlara uygunluk açısından inceleyecek akabinde de birer araştırma raporu düzenleyecek. Bu raporlar başvuruların yeni olup olmadığını ortaya koyacak.”

Binin üzerinde başvuru bekliyoruz

Prof. Dr. Asan, şöyle devam etti: “Yarışmanın birincisine 30 bin, ikincisine 20 bin, üçüncüsüne 10 bin, dördüncüsüne ve beşincisine 7 bin 500’er TL takdim edilecek. 6’ncı, 7’nci, 8’nci, 9’uncu ve 10’uncu öğrencilere ise 5’er bin TL ödül verilecek. Bu para ödüllerinin yanı sıra arkadaşlarımızın uluslararası buluş fuarlarına katılımlarına da katkıda bulunacağız. Bu sene binin üzerinde başvuru bekliyoruz. 2022 yılının başında başvurular bittikten sonra hızlı bir şekilde incelenecek.”

Gidişat olumlu

2021 yılının ilk 6 ayında yüzleri güldüren gelişmeler yaşandığına da işaret eden Asan, şu bilgileri verdi: “Pandemi döneminde sınai mülkiyet başvurularının düşeceği yönünde bir algı oluşmuştu. Hem 2020 yılında hem de 2021 yılı ilk 6 ayında başvuruların büyük oranda arttığını gözlemliyoruz. Bunun KOBİ’lerimizin, üniversitelerimiz ve sanayicilerimizin pandemi ile benzeri etkilerden daha az etkilenmek için fikri mülkiyete daha fazla önem verdiğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Pandemi döneminde ulusal ve uluslararası şirketleri analiz ettiğimiz zaman ekonomik alanda en az etkilenenlerin fikri mülkiyete, patent marka tasarıma önem verdiklerini görüyoruz.”

8’inci sıradayız

Asan,2021 yılının ilk 6 ayında kendilerine gelen yerli patent müracaatının 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 14 arttığına ve 3 bin 171’den 3 bin 571’e yükseldiğine dikkat çekti. Asan, sözlerini şöyle tamamladı: “Yerli faydalı model başvuru sayıları yüzde 40 oranında artarak bin 704’den 2 bin 387’ye çıktı. Bu çok sevindirici. Yerli marka başvurusu yüzde 37 oranında artarak 64 bin 236’dan 87 bin 927’ye ulaştı. Yıl sonunda 200 binin üzerinde bir başvuru bekliyoruz. Türkiye marka başvurularında Avrupa’da son 8 yıldır en fazla başvuru yapılan ülke. Dünyada 8’inci sırada. Bu sene bu oranla dünyadaki sıralamamızın daha yükseleceği kanısındayız.”