Alzheimer hastası kadın 3 gündür kayıp

Turgutlu ilçesi Çepnibektaş Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Yadigar Özcan, 25 Temmuz Pazar günü evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Özcan'ın oturduğu Çepnibektaş Mahallesi başta olmak üzere Irlamaz, Çepnidere ve Çatalköprü mahallelerinde Jandarma, AFAD, AKUT, ANDA ve yakınları tarafından arama çalışmaları sürüyor. AFAD iz sürme köpeğinin de katıldığı çalışmalara drone yardımıyla havadan destek sağlanıyor. 4 mahallede arama çalışmaları sürerken, henüz Özcan'a ait bir ize rastlanmadı. Öte yandan, Özcan'ın bu sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde görüldüğü belirtildi. Kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor.