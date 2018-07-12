Alüminyum temizlemenin yolları

MALZEMELER:

Araba cilası

Su

Hafif deterjan

Sirke Ruhu

TENCERE VE MUTFAK MALZEMELERİ:

Litre başına iki yemek kaşığı sirke ruhuyla kaynattığınız suyu kullanarak alüminyum tencerelerinizi parlatabilirsiniz. Aynı zamanda alüminyum mutfak gereçlerinizi de bu suya atarak parlatabilirsiniz.

Hafif, aşındırıcı olmayan bir temizleyici ile tencerenizin dışında bulunan lekeleri çıkarın. Leke üzerinde başka çareniz kalmadıkça tel sünger kullanmayın.

Üzerinde yemek yanığı lekesi olan tencerelerinizi bir saat kadar sıcak suda ıslatın, daha sonra leke üzerinde tel sünger kullanmadan önce tahta bir kaşık yardımıyla lekeyi çıkarabildiğiniz kadar çıkarın.

Temizlikten sonra tencerelerinizi iyice durulayın.

ÇAYDANLIK VE CEZVELER:

Çaydanlık veya cezvelerinizde oluşan inatçı kireç artıklarını içlerinde aynı oranda sirke ruhu ve su kaynatarak temizleyebilirsiniz.

Bir saat bekletin.

Tüm kireç birikintisi yok olana kadar tekrarlayın.

Su ile iyice durulayın.

PENCERE ÇERÇEVELERİ VE MOBİLYA:

Boyalı alüminyum üzerinde hafif bir deterjan veya temizleyici kullanın.

Boyasız alüminyumda ise sabun ve su kullanın.

Temizleme işleminden sonra su ile iyice durulayın.

Dış mekanda kullandığınız alüminyum mobilyalarınızı üzerlerine hafif bir kat araba cilası atarak koruyabilirsiniz.

İPUCU VE UYARILAR

Alüminyum oldukça yumuşak bir metaldir, bu nedenle üzerinde çizmeyen temizleyiciler kullanmak önemlidir.



Nasılkolay.com'dan alınmıştır.