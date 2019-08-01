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Altyapı çalışması için kanal suyu kesildi, yüzlerce balık telef oldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kanalizasyon çalışması için sulama kanalına gelen suyun kesilmesi sonucu yüzlerce balık telef oldu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:58
Altyapı çalışması için kanal suyu kesildi, yüzlerce balık telef oldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kanalizasyon çalışması için sulama kanalına gelen suyun kesilmesi sonucu yüzlerce balık telef oldu.


Alınan bilgilere göre, Çatalözü Mahallesi’nde altyapı çalışmaları yapan özel firma kanalizasyon şebekesini tarla sulamak için kullanılan su kanalından geçirmek istedi. Bunun üzerine su kanalında bir günlüğüne su kesintisi yapıldı. Kanaldaki suyun da çekilmesi üzerine telef olan yüzlerce balık su üzerine çıktı. Çatalözü Mahallesi’nde balıkların su üzerine çıktığını gören çocuklar kanala girerek elleriyle topladıkları balıkları bidonlara doldurdu.


Kanalizasyon çalışmalarının bitiminden sonra kanala tekrar su verildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:58
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