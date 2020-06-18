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Spor

Altyapı antrenörü ve oyuncular tesisi temizledi

TFF 2.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:17:55 -
Altyapı antrenörü ve oyuncular tesisi temizledi

TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor altyapı tesis korona virüs önlemleri kapsamında ilaçlandı. Ardından teknik heyet ve oyuncular tesisi tepeden tırnağa temizledi.


TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor altyapısı yaz dönemine bomba gibi hazırlanıyor. Korona virüs nedeniyle futboldan uzak kalan Kömürspor altyapısı normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte çalışmalarına kaldığı yerden başlamayı planlıyor. Öncelikle sporcu sağlığı diyen Kırmızı Lacivertli takım kendi imkanları doğrultusunda altyapı tesisi olarak kullanılan Dilaver Erdoğan Demir Tesisleri korona virüs nedeniyle ilaçlandı. Bu anlamlı çalışma sporcu velileri tarafından büyük takdir aldı.


Tesis tepeden tırnağa temizlendi


Zonguldak Kömürpor altyapı antrenörü Muhammet Şafak ve Kömürsporlu oyuncular ilaçlamanın ardından ağızlarına maske ellerine eldiven takarak tesisi temizledi. Bir birinden rengli görüntülerin ortaya çıktığı temizleme işleminde oyuncular ve hoca arasındaki bağ gözlerden kaçmadı.

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