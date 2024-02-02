Altyapı Almanya'dan! Ortak Avrupa ordusu projesinin detayları belli oldu

Avrupa ordularını tek bir orduya dönüştürecek 'LATACC' projesi başlatıldı.

Proje kapsamında kıta ülkelerinin ordularının teknolojileri geliştirilecek, yeni savaş araçları ve mühimmatlar üretilecek. Avrupa Komisyonu'nun onayladığı projede gizli Alman teknolojileri de ilk kez kullanılacak.

Uluslararası savunma medya organlarında yer alan bilgilere göre Avrupa Birliği Avrupa Savunma Fonu'na bağlı olarak geliştirilen Kara Taktik Ortaklaşa Mücadele Projesi (Land Tactical Collaborative Combat – LATACC) projesi başlatıldı. 12 Avrupa ülkesinden 34 firmanın katıldığı projenin amacı Avrupa ordularını Rusya tehlikesi karşısında entegre tek bir ordu haline getirmek. Avrupa Komisyonu tarafından hayata geçirilmesi üzere imzalanan projede daha önce denenmemiş ve sır gibi saklanan teknolojilere de yer verildiği ifade edilmekte.

Altyapının büyük kısmı Almanya'dan!

Dünyanın en köklü savunma yayın organı Jane's Report'da yayınlanan habere göre Avrupa orduları yaklaşık 48,7 milyonluk değere sahip olan bir savunma projesi çerçevesinde “tek bir orduya dönüştürülecek.”

Projenin mali giderleri ve teknik/teknolojik altyapısının büyük bir kısmını Almanya sağlarken koordinasyon ise Fransız savunma firması Thales tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında farklı ülkelerden Avrupa kara ordularını bir araya getirecek uzmanlık alanlarına sahip firmalar yer alıyor. Bu firmalardan bir kısmı yazılım, iletişim, sensörler ya da robotik bilimiyle ilgilenirken bir kısmı da yapay zeka, sistem güvenilirliği, donanım ve savaş aracı ile mühimmat üretimi alanlarında faaliyet gösteriyo

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12 ülkeden 34 firmanın katılımıyla oluşturulan savunma konsorsiyumu adına Fransız firması ile Avrupa Komisyonu arasındaki anlaşma da geçtiğimiz günlerde imzalandı. LATACC projesine katılan şirketler arasında Thales'in yanı sıra Indra (İspanya), Leonardo (İtalya), Rheinmetall (Almanya), Saab (İsveç) gibi Avrupa'nın dev savunma firmaları da yer alıyor. Peki proje kapsamında Avrupa orduları nasıl bir araya getirilecek?