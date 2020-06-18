  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Altun'dan terör tepkisi: Bu topraklardan kazıyacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Altun, "Allah’ın izniyle yıllardır insanımızın canına kasteden terör örgütünü iş birlikçileriyle birlikte bu topraklardan kazıyacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 01:50:00 -
Altun'dan terör tepkisi: Bu topraklardan kazıyacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından PKK'nın Şırnak'ta gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulundu. Altun, ''Allah’ın izniyle yıllardır insanımızın canına kasteden terör örgütünü iş birlikçileriyle birlikte bu topraklardan kazıyacağız.'' ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un paylaşımı:

''Şırnak Silopi’de PKK terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah’ın izniyle yıllardır insanımızın canına kasteden terör örgütünü iş birlikçileriyle birlikte bu topraklardan kazıyacağız.''

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı