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Gündem Altun’dan ‘Pençe-Kilit’ operasyonu paylaşımı
Gündem

Altun’dan ‘Pençe-Kilit’ operasyonu paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 05:04:00 -
Altun’dan ‘Pençe-Kilit’ operasyonu paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Irak’ta gerçekleşen “Pençe-Kilit” Operasyonu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvalarını yerle bir ediyor. PKK’lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadığımız gibi, terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği, ’terörü kaynağında kurutma’ stratejimizi etkin biçimde uyguluyor, milletimize kast eden bütün terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz. Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik: Milletimizin duaları kahramanlarımızla

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de operasyona ilişkin, "Kahraman Mehmetçik'e selamlarımızı gönderiyoruz. Milletimizin duaları kahramanlarımızla..." açıklamasında bulundu.

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