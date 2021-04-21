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Gündem Altun’dan CHP’li isme tepki: Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz
Gündem

Altun’dan CHP’li isme tepki: Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı merhum Adanan Menderes ile ima ederek tehdit etmesine, 'Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz' diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 04:54:00 -
Altun’dan CHP’li isme tepki: Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir canlı yayındaki sözlerine sert tepki gösterdi. Altay'ın "Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin" ifadesine eleştiride bulunan Altun, "Açıkça ve alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız. Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında aziz milletizi bulacaktır. Bu zihniyetin millet iradesine karşı düşmanlığı tarihsel ve patolojiktir. İsmi Adnan Menderes olmuş Recep Tayyip Erdoğan olmuş fark etmiyor onlar için. Vesayetlerine ve ayrıcalıklarına dokunan herkesi düşman olarak kodluyorlar. Eski Türkiye hayalleriyle otoriterlik günlerini özleyen, milletimizin tüm değerlerini yerle bir etmek için çırpınan, ülkemizin tüm demokratik kazanımlarını geriye döndürmek için fırsat kollayan darbeci zihniyetin tehditleri anlaşılan hiç son bulmayacak" ifadelerini kullandı.

'Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz'

Siz kim oluyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişte idam ettiğiniz merhum Başbakan Adnan Menderes'in sonu ile tehdit etmeye kalkıyorsunuz" diyen Altun, açıklamasına şöyle devam etti:

"Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz. Son nefesimize kadar aziz milletimizin iradesi için mücadele edeceğiz. Darbe ve idam tehditlerinizi siyasi programınızın bir parçası gibi yıllarca tekrarlayıp duruyorsunuz. İş birliği yaptığınız küresel çeteleri, terör örgütü uzantıları ve vesayet odağı kalıntılarını çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz ile birlikte aziz milletimiz kendi iradesini canı pahasına da olsa çiğnetmeyeceğini size ve iş birliği içerisinde olduğunuz küresel çetelere gösterdi. Milletimizi tehdit etmek için kullandığınız enerjiyi emperyalist prangalarınızdan kurtulmak için harcayın."

 

 

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Yorumlar

vatan sevdalısı

Yüreğiniz varsa hodri meydan.. Bu millete bir 15 Temmuz fırsatı daha doğarsa, emperyalistlerin yerli işbirlikçileri bu sefer kurtulabilir misiniz bir düşünün.. Millete salladığınız o parmakları, bu millet kırmasını bilir.. Artık devriniz bitti.. Ya haddinizi bilirsiniz, ya da bildirilirsiniz..
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Yaşamak güzel

Ya artık böyle tehdit edecek bir şekilde açıklama yapan her kim olursa artık derhal tutuklanıp cezalandırılması lazım böyle şerefsiz vatan hainlerine artık dur demenin zamanı gelmedimi
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