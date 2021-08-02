Altun'dan birlik mesajı
Türkiye'de çıkan orman yangınları ile ilgili sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunanlara karşı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "birlik" mesajı yayınladı.
yeniakit.com.tr
Türkiye orman yangınları ile kararlılıkla mücadele ederken sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapan troller bu mücadeleyi karalamaya çalışıyor. Yapılan karalama kampanyalarına karşı ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçimizi yakan bu ateşi birlikte söndüreceğiz.
Evlerimizi birlikte inşa edeceğiz.
Yaralarımızı en kısa sürede birlikte saracağız! Birlikte ve birlikle! #StrongTürkiye" ifadelerini kullanarak "birlik" mesajı verdi.