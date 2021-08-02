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Gündem Altun'dan birlik mesajı
Gündem

Altun'dan birlik mesajı

Türkiye'de çıkan orman yangınları ile ilgili sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunanlara karşı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "birlik" mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 17:47:00 -
Altun'dan birlik mesajı

yeniakit.com.tr

Türkiye orman yangınları ile kararlılıkla mücadele ederken sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapan troller bu mücadeleyi karalamaya çalışıyor. Yapılan karalama kampanyalarına karşı ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçimizi yakan bu ateşi birlikte söndüreceğiz.
Evlerimizi birlikte inşa edeceğiz.

Yaralarımızı en kısa sürede birlikte saracağız! Birlikte ve birlikle! #StrongTürkiye" ifadelerini kullanarak "birlik" mesajı verdi.

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