Altun’dan açıklama

Müvekkilim Feyza Altun aleyhinde yayın kuruluşunuzun internet sitesinde çıkan 07.06.2019 tarih ve “İslam düşmanı CHP’li avukat sapkınların önünde eğiliyormuş!” başlıklı gerçeğe aykırı, hedef gösteren haberinizi tekzip etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur şöyle ki:

Müvekkile yönelik ağır itham ve hakaretler içermekte olan haberiniz müvekkilin kamu nezdinde kişilik haklarını ve itibarını zedelediği gibi, bir takım kimseler için de müvekkili hedef haline getirmektedir.

Müvekkile yakıştırılmaya çalışılan “İslam Karşıtı” tabiri tamamen haber metnini yazan şahsın şahsi kanaati olup, müvekkilin iddia ettiğiniz gibi “İslam Karşıtı” gibi görülmesine sebep olabilecek yazılı ya da sözlü hiçbir beyanı bulunmamaktadır. Aksine müvekkil dini değerlere saygılı olduğu gibi, bu değerlere yönelik yapılmaya çalışılan her türlü saldırının da karşısında yer almasıyla bilinmektedir.

Kendisine yöneltilen bir soru üzerine müvekkilin, toplumda yer alan bireylerin kişisel tercihlerine karışılmaması ve saygı duyulması yönünde vermiş olduğu cevabın çarpıtılarak İslam Karşıtlığı gibi gerçek dışı bir yakıştırma ve itham ile sunulması müvekkilin hukuki haklarını ağır şekilde zedelemektedir.

Anlatılan nedenlerle ve haberlerinizin eleştiri, ifade özgürlüğü kapsamını aşması; etik değerlere, genel ahlak kurallarına ve müvekkilimin Anayasal hakkı olan “Din, vicdan ve İbadet Özgürlüğü”ne aykırı olması sebebiyle haberinizi tekzip etmenizi talep eder aksi-takdirde yasal haklarımızı kullanacağımızı tarafınıza ihtar ederiz.

İhtar Eden Feyza ALTUN Vekili,

Av. Buket AÇIKGÖZ

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.