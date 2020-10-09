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Gündem Altun'dan ABD açıklaması: Üzerimize düşeni yapıyoruz
Gündem

Altun'dan ABD açıklaması: Üzerimize düşeni yapıyoruz

ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefinin önemsendiğini belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 00:28:00 -
Altun'dan ABD açıklaması: Üzerimize düşeni yapıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabında yayımlanan mesajı paylaşarak, Koronavirüs salgını karşısında yalnızca ABD'ye değil, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya gibi diğer NATO müttefiklerine de Türkiye'nin yardım elini uzattığını, ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefinin önemsendiğini ve bu konuda Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını söyledi.

 

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