Altun tepki gösterdi: Ne yapsalar beyhude
Reform ve yeni anayasa vurgusu yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, birilerinin sokakları karıştırmak istediğini söyledi.
Sosyal medya hesabından açıkalmalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe, büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı yapıyorlar. Milletimiz müsterih olsun. Ne yapsalar beyhude! Devletimiz hem güçlü hem de adildir." dedi.