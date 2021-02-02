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Gündem Altun tepki gösterdi: Ne yapsalar beyhude
Gündem

Altun tepki gösterdi: Ne yapsalar beyhude

Reform ve yeni anayasa vurgusu yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, birilerinin sokakları karıştırmak istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 01:41:00 -
Altun tepki gösterdi: Ne yapsalar beyhude

Sosyal medya hesabından açıkalmalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe, büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı yapıyorlar. Milletimiz müsterih olsun. Ne yapsalar beyhude! Devletimiz hem güçlü hem de adildir." dedi.

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