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Gündem Altun: Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor
Gündem

Altun: Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin, “Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak” temasıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen “TRT World Forum 2021”e video mesaj gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 15:56:00 -
Altun: Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor

YENİ AKİT  ANKARA

Kovid-19 krizinin dünyayı soğuk savaşın sona ermesinden bu yana olabilecek en kötü zamanda vurduğunun altını çizen Altun, 2020’de dünyanın farklı yerlerinde birçok uluslararası çatışmanın çözümsüz kaldığını söyledi. Altun, bu sürecin devletlerin uzun vadeli stratejiler oluşturmaya ve küresel tehditlerle mücadele etmeye odaklanmasını zorlaştırdığını belirterek, “Ayrıca bir reform sürecinin olmaması, uluslararası kurumları büyük küresel krizlerin üstesinden gelmede zayıf ve hazırlıksız bıraktı. Sadece Birleşmiş Milletler (BM) değil, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de dahil olmak üzere uzman kurumların, küresel bir krizi çözemediği kanıtlandı” diye konuştu. Devletlerin küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiğini kabul etmesinin şart olduğunu söyleyen Altun, küresel sorunlara küresel çözümler üretmeden istikrar ve güvenlik hedefine ulaşmanın imkansız olduğunu belirtti.

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