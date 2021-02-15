  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Altun: Katile perde olanların bize vereceği ders yoktur
Gündem

Altun: Katile perde olanların bize vereceği ders yoktur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Üç kuruşluk siyasi hesapların peşinde koşan, 'terör nereden gelirse gelsin' diyerek katile perde olanların bize vereceği hiçbir ders yoktur." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 05:22:00 -
Altun: Katile perde olanların bize vereceği ders yoktur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehitler üzerinden yapılan tartışmalara değinerek Twitter üzerinden açıklama yaptı. Altun yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin acısını derinden hissettiğimiz böyle bir günde üç kuruşluk siyasi hesapların peşinde koşan, 'terör nereden gelirse gelsin' diyerek katile perde olanların bize vereceği hiçbir ders yoktur. Sesleri kulakları tırmalayan hadsizler, önce PKK'ya terör örgütü deyin! Necip milletimiz, satılmış zihniyetlere, mandacılara, iki yüzlü ahlaksızlara, terörle ve memleket düşmanlarıyla aynı yatağa girenlere rağmen birlik ve beraberlik içerisinde nice zorluğun üstesinden gelmiştir. Haysiyetsizlerin milletimizin uhuvvetini idrak edememesi pek tabiidir" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü
Dünya

İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasının sürmesi ve koronavirüs sürecini yönetemediği gerekçesiyle 34 haftadır pr..
Başarıya doymuyor, süratle büyümeye devam ediyoruz! Türkiye imrendiriyor
Ekonomi

Başarıya doymuyor, süratle büyümeye devam ediyoruz! Türkiye imrendiriyor

Türkiye’nin 2020’yi yüzde 2.5 büyümeyle kapatma ihtimali güçleniyor. Ülkenin V şeklinde toparlanmaya, üretimde ve ihracatta başarıdan başarı..
Süleyman Özışık'tan Hadi Özışık sitemi: 'Beni benim söylediklerim bağlar'
Gündem

Süleyman Özışık'tan Hadi Özışık sitemi: 'Beni benim söylediklerim bağlar'

Gazeteci Süleyman Özışık, ağabeyi İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık'ın Ayasofya Camisi Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay