Altuğ 8x8 göreve hazırlanıyor

BMC, Altuğ 8x8’in ilk örtü açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla geçen ay düzenlenen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) yaptı.

İhracata da katkı verecek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin son yıllardaki saha tecrübelerine uygun olarak ileri teknolojiyle geliştirilen Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı’nın asimetrik savaş ortamlarında büyük avantaj sağlaması hedefleniyor. Aracın başta Türkiye olmak üzere dost ve müttefik ülkeler tarafından da tercih edilmesi ve ihracat girdisi oluşturması bekleniyor. BMC şu ana kadar 5 Altuğ 8x8 Zırhlı Personel Taşıyıcı imal etti. Araçlar en zorlu saha ve yol şartlarında test ediliyor. Aracın farklı üst yapı ve kule sistemleriyle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tercih edilmesi bekleniyor.

Yüksek konfor sunuyor

Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı, 3 mürettebat ve 9 personel taşıma kapasitesiyle görev yapabiliyor. Geniş iç hacme sahip Altuğ 8x8, her türlü iklim ve arazi koşullarında personel için yüksek konfor sunuyor. Altuğ, kolay bakım yapılabilir, sistem güvenilirliği yüksek ve ömür devri maliyeti düşük altyapıyla kullanılacak.