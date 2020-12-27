Alttan alta LGBT propagandası! Instagram’dan ‘onur’suzluk

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Instagram’da bir süre önce kullanıcılara yeni mesaj özelliği sunuldu. Facebook hesabı ile giriş yapan kullanıcıların, mesajlaşma kısmında sohbet duvar kağıdını değiştirilebilmesi mümkün hale getirildi. Söz konusu özellikle ile tema ayarları da Instagram kullanıcılarının hizmetine girmiş oldu.

LGBT renkleri için ‘onur’ ifadesi kullanıldı

Söz konusu temalar, çeşitli isimlerle servis edildi. Aşk, Batik, Monokrom gibi temaların yanında bir de gökkuşağı renklerinin bulunduğu bir tema yer aldı. Söz konusu temanın ismi ise, “Onur” olarak belirlendi.

Böylece Instagram, eşcinsel sapkınların ‘Onur’ propagandasına açıktan destek vermiş oldu.