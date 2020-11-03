Altınyıldız Classics, milli basketbolcuları giydirmeye devam edecek
İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) resmi giyim sponsoru olarak milli basketbolcuları giydirmeye devam ediyor.
Altınyıldız Classics açıklamasına göre, şirket, bir yıl daha milli basketbolculara sponsor olarak Türk basketboluna desteğini sürdürecek.
İlk yılından bu yana, ilk günkü heyecanla Türk sporuna çeşitli alanlarda destek veren Altınyıldız Classics, sponsorluk kapsamında takım elbise ve casual kombinler hazırlayacak.