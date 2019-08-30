0553 313 94 23

Altıntaş’ta zafer konseri

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde halk konseri verildi.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:37
Altıntaş’ta zafer konseri

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde halk konseri verildi.


Alıntaş ilçesi Mustafa Kemal Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen programa Altıntaş Kaymakmı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, "İlçemiz Mustafa Kemal Ortaokulu bahçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarımız tarafından halk konseri verildi. Altıntaş halkımız yoğun bir katılım gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarımıza sonsuz teşekürlerimi sunuyorum. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Zafer Bayramı ilçemize, ilimize ve tüm ülkemizekutlu olsun’’ diye konuştu.


Sefa Dülger isimli vatandaş yaptığı açıklamada, ’’Daha önce ilçemizde yapılan ve geleneksel hale gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlinliği 3 yıldır yapılmıyordu. Belediye başkanımız Arif Teke’nin gayretleriyle tekrardan başlatılmış olup ilçe halkımızın gösterdiği ilgiden anlaşılıyor ki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği gerçekten özlenilmiş. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:37
  1. sanat
  2. konser
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 2. Lig'de heyecan başlıyor
    1. TFF 2. Lig'de heyecan başlıyor
    2. Hong Kong eylemcilerinin lideri..
    3. Van Gölü’nün derinliklerinde Zafer..
    4. Milletvekili Fendoğlu’dan Zafer..
    5. Annesini aldatan babasına tuzak kurup..
    6. Vali Cüneyt Epcim’den 30 Ağustos Zafer..
    7. Federasyonlardan "30 Ağustos Zafer..
    8. Üzüm pekmezi yapımına başlandı
    9. Su ürünleri av sezonu açılıyor
    10. Parlaktan 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    11. Malatya’da otomobilin çarptığı 2 kişi..
    12. Kaş’ta vantuz balığı yakalandı
    13. Eylem hazırlığındaki 21 kişi gözaltına..
    14. Mezarlıktaki define kazısı 2 yıl önce..
    15. Adana'daki cinayet
    16. Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor’u konuk..
    17. Vali Arslantaş, Elazığ’da
    18. Ege'nin iki temsilcisi birbirlerine..
    19. KYK yurt ücreti hangi bankaya..
    20. AK Partili vekilden Babacan ve..
    21. Gaziantep merkezli "ankesör" operasyonu
    22. Traktöre yüklediği çalıların üzerinden..
    23. Beyoğlu'nda poşetle boğulan ABD'li..
    24. Vali Arslantaş’tan 30 Ağustos Zafer..
    25. Kısa sürede Hollywood yanağına sahip..
    26. Toplumsal farkındalığın sesi trafolar
    27. GRAFİKLİ - Basketbolda Dünya Kupası..
    28. Gümeli’de traktör kazası: 1 yaralı
    29. Hamilelik döneminde dişlere dikkat
    30. Balıkçıların 140 günlük hasreti sona..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması