Altıntaş’ta yürüyüş yolu ve ağaçlandırma çalışmaları Kütahya’nın Altıntaş Belediyesi tarafından DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu’nda çevre düzenlemeleri kapsamında yürüyüş yolu ve ağaçlandırma çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Kütahya’nın Altıntaş Belediyesi tarafından DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu’nda çevre düzenlemeleri kapsamında yürüyüş yolu ve ağaçlandırma çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Meslek Yüksekokulu ve çevresindeki ağaçlandırma çalışmalarını yerinde incelediler.

Belediye tarafından Meslek Yüksekokulu sınırları içinde yer alan su kanalının yanındaki eski yolun çevresi, ağaçlandırma ve kilit taşı döşemesiyle öğrenciler için yürüyüş yolu yapılması tasarlandı. Final ve bütünleme sınavlarının tamamlanması ile ağaçlandırma çalışmaları hızlı bir şekilde başlatıldı.

Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağı açıklandı.

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