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Yerel

Altıntaş’ta kilitli parke taşı döşeme çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından yapımı devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:06:53 -
Altıntaş’ta kilitli parke taşı döşeme çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından yapımı devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz Cumhuriyet mahallesinde çevre düzenlemesi ve kilitli parke taşı döşeme işi tüm hızıyla devam ediyor. Amacımız ilçemizin tüm mahallelerinde çevre düzenleme ve kilitli parke döşeme çalışmalarına en kısa sürede bitirmek. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Temiz ve geleceğine güvenle bakan bir Altıntaş’ı oluştırmak ana hedefimiz. Bunun için alt yapı ve üst yapı çalışmaları, ayrıca ilçe merkezi su temin çalışmalarında aralıksız çalışıyoruz’’ dedi.

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